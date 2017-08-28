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Sincan Belediyesi her geçen gün farklı bir sosyal projeyle ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor

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Sincan Belediyesi her geçen gün farklı bir sosyal projeyle ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor
Önceleri çocuklarını evden dışarı çıkarmakta zorlanan anneler, ücretsiz internet sayesinde, evlatlarını evde bilgisayar başından kaldırıp parklara götürebiliyor.

İlçede bu anlamda en çok beğenilen uygulamalardan biri de ücretsiz kablosuz internet. Sincan’ın yüzlerce noktasından vatandaşlar ücret ödemeden internete girebilmenin ayrıcalığını yaşıyor. Ücretsiz internet vatandaşın bütçesine doğrudan fayda sağlarken gençlerin ve çocuklarında sosyalleşmesine dolaylı bir katkı sağlıyor. Anneler bu konuda oldukça memnun. Daha önceleri çocuklarının saatlerce evde bilgisayar ve tabletlerin başından kalkmadığını ifade eden ebeveynler, şimdi çocuklarını parklara ya da ücretsiz internet olan meydanlara rahatlıkla götürebildiklerini ifade ediyor.

AÇIK HAVADA İNTERNET KEYFİ

Çocuklar tablette oyun oynarken ya da gençler dizüstü bilgisayarlarından internete girerken anneler de komşularıyla vakit geçiriyor. Belediyenin ücretsiz internet erişim hizmetinden memnuniyetini dile getiren Sema Kaya isimli anne "Çocuklarımızı bilgisayar başından kaldırıp parka indiremiyorduk. Ücretsiz internet sayesinde artık ev yerine, parklarda oyun oynamayı tercih ediyorlar. Bizde hanımlar olarak hem temiz havanın tadını çıkarıyoruz, hem de çocuklarımız gözümüzün önünde. İçimiz rahat. Belediyenin yaptığı bu hizmetten çok memnunum. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. 

"TABLETTEN SIKILINCA, SALINCAKTA SALLANIYOR"

124 farklı noktadan sağlanan ücretsiz internet hizmetinden yararlanan çocuklardan Sercan Aydemir ise temiz havada oyun oynanmanın daha keyif verici olduğunu söyledi. Tabletten oyun oynamaktan sıkıldığında parkta salıncakta sallanmayı tercih ettiğini dile getiren minik Sercan, arkadaşlarıyla parkta buluşup internet üzerinden oyun oynamanın da ayrı bir keyif olduğunu belirtti.

Sincan Belediyesi'nin çağa uyan hizmetinden ise şimdiye kadar 284 bin farklı kullanıcı yararlandı. 

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