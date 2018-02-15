Sincan Belediyesi her hafta “Mutlu Aile Sağlıklı Gelecek” isimli seminer düzenliyor

Toplumsal değer seminerlerden, çocuk eğitimi seminerlerine, ailede iletişim seminerlerinden sağlık seminerlerine kadar pek çok konuda vatandaşı bilgilendiriyor. Sincan Hanımlar Konakları da bu seminerlere ev sahipliği yapıyor.

Sincan Belediyesi’nin kişisel gelişim seminerlerine devam ediyor. Her fırsatta ilçe sakinlerini bilinçlendirmek için seminerler düzenleyen Sincan Belediyesi her hafta farklı bir Hanımlar Konağındaki hanımlara ailenin önemini anlatıyor. Aile Danışmanı Sümeyye Bolu tarafından verilen seminer büyük ilgi görürken, hanımlara sağlıklı bir gelecek için ailenin öneminden bahsediliyor.

“AİLEYE ZAMAN AYIRILMALI”

Ailelerin en büyük sorunlarından birinin zaman ayırmamak olduğunu belirten Bolu “Ailede bireyler birbirlerine zaman ayırmalı… Ev ve iş arasında bir fark olmalı. Evdeyken çocuk ve eşe bol vakit ayırıp eğlenceli aktiviteler yapılmalı. İş, eve asla taşınmamalı… Günlük ya da haftalık programlar yaparak eşinize ve çocuğunuza önem verdiğinizi ve zaman ayırdığınızı göstermelisiniz” dedi.