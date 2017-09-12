Sincan Belediyesi, ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin uyum haftasında, ailelerini de unutmuyor

Belediye uzmanları, öğrenci velilerine; çocuklarla iletişim, ders çalışma ve teknoloji gibi konularda eğitim veriyor. Seminerlere katılan anne ve babalar ise uygulamadan oldukça memnun...

Milli Eğitim Bakanlığı nın 10 yıldır sürdürdüğü okula uyum süreci bu yıl da birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için başladı. Öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için sürdürülen "Okullarda Uyum Haftası" projesine bir destek de Sincan Belediyesinden geldi.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uzmanları ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin uyum haftasında, ailelere yönelik eğitimler veriyor. Eğitimlerde; okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerine çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği, sorumluluk vermenin önemi ve ders çalışmada teknolojinin nasıl doğru kullanılacağı anlatılıyor. Eğitim kapsamında velilere, 3T (Telefon, Tablet, Televizyon) ve 3A (Aile, Arkadaş, Ağaç) kuralları da öğretiliyor.

“EĞİTİM SAYESİNDE ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ”

İlk günkü eğitim; Plevne Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokul u’ndaydı. Burada uzmanlardan bilgi alan ebeveynler ise uygulamadan oldukça memnun… Velilerden Şükran Öztürk, “Okulun ilk günü çocuklarımız kadar bizde gergindik. Biz velilere eğitmenler tarafından bilgi verildi. Eğitim sayesinde artık daha bilinçliyiz. İnşallah çocuklarımız da okula kısa sürede alışır” dedi.

Çocuklar ının eğitiminde öğretmenler kadar ailelerin de büyük payı olduğunu belirten öğrenci velisi Selim Bayraktar ise, “ Çocuk larımız elbette öğretmenleri tarafından en doğru şekilde eğitilecekler. Ancak ailelerin de bilinçlenmesi açısından Sincan Belediyesi ’nin ailelere eğitim vermesi gerçekten çok düşünceli bir hareket. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya ve eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“EĞİTİM 1 HAFTA SÜRECEK”