Sincan Belediyesi konaklarının kullanımını anket düzenleyerek vatandaşa sordu

İstasyon Mahallesindeki ankete katılanlar hangi konağın hanımlar, hangisinin ise güngörmüşler için olacağına karar verdi.

Muhtarlıkta kurulan sandıklara rağbet oldukça yüksekti. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA “Vatandaşın kararı neyse onu uygularız” dedi.

“Her Mahalleye Bir Konak” ilkesiyle çalışmalarına hızla devam eden Sincan Belediyesi, konaklarının sayısını arttırıyor. Son olarak İstasyon Mahallesi Erden Sokak’ta bir konak daha hizmete giriyor. Sincan Belediyesi bu konağın hanımlar konağı mı, güngörmüşler konağı mı? olacağına ise halka sorarak karar verdi. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla bir anket yapma kararı alan Sincan Belediyesi yetkilileri, İstasyon mahallesinde çalışmalara başlamıştı. Anket formaları hazırlanarak duyuru afişleri mahallenin dört bir yanına asılmış ve Pazar günü vatandaşın İstasyon Mahallesi muhtarlığındaki sandığa tercihini yansıtması istenmişti.

Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemine ilgi oldukça büyüktü. Seçmen vasfındaki her İstasyon Mahallesi sakini önce listeden ismini imzaladı, ardından anket formunda tercihini belirleyerek sandığa attı. Ankete hanımların ilgisi de oldukça büyüktü. Çocuklarıyla birlikte muhtarlığa gelen vatandaşlar, hem komşularıyla sohbet etme imkânı buldu, hem de konaklarla ilgili tercihini kullandı. Sincan Belediyesi ayrıca gün boyunca ikramlarda bulundu.

YENİ KONAK HANIMLARA

Akşam saatlerinde tamamlanan oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda, yeni konağın Hanımlar Konağı olmasına karar verildi. Oy kullananların yüzde 62’si Altınordu Layika Akbilek Ortaokulu yanında bulunan konağın, hanımlar için olmasını istedi. Böylece daha önceden Hanımlar Konağı olarak kullanılan, Bilal-i Habeş Camiinin yanındaki konak ise Güngörmüşlerin kullanımına sunulacak. Yeni Hanımlar Konağı’nın adı Hayme Ana, Güngörmüşler Konağı’nın adı ise Kurtdereli Mehmet Pehlivan olacak.

TUNA: “HALK NE İSTERSE O OLUR”

“Halk ne isterse o olur” diyen ve bu yolda vatandaşla sürekli istişarelerde bulunan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna anket çalışmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Tuna “Kentte hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızla anket yaparak belirliyoruz. Bu anketle de projelerde ne tür özellikler istediklerini soruyoruz. 'Ben yaptım oldu' mantığı doğru değil. Sincan'da vatandaş ne derse o olur" dedi. Vatandaşın beğenmeyeceği, desteklemediği hiçbir işe girişmeyeceğini söyleyen Başkan Tuna “Projeleri hayata geçirirken veya projenin oluşma aşamasına vatandaşa danışıyorum. Onlar nasıl isterse öyle olur. İstasyon Mahallesinde de konaklarımızın; hanımlar için mi, büyüklerimiz için mi, hangisinin kullanımı nasıl olsun? diye vatandaşa sorduk. Mahalleli kararını verdi. Onlar nasıl mutlu, nasıl huzurlu olurlarsa bizde öyle mutlu oluruz.” diye konuştu.