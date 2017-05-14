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Sincan Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında iki usta ismi Sincanlılarla buluşturdu

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Sincan Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında iki usta ismi Sincanlılarla buluşturdu
Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer sohbetiyle maneviyatın kapılarını aralarken Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer, Sincanlılara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Sincan’da kültür sanat rüzgârı esmeye devam ediyor. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, alanında uzman kişileri Sincanlılarla buluşturmaya devam ediyor.  Gönül Sohbetleri adıyla yüreklerde yer edinen program ikinci bölümünde de yine büyük beğeni topladı.  Sincanlıların gönlünde ayrı bir yeri olan iki ünlü isim Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer ve Şair- TV Programcısı Serdar Tuncer sohbetleriyle maneviyatın ufkuna yelken açtı.  Sincan çok katlı otoparkında yer alan Rüstem Altunbaş Konferans Salonunda gerçekleşen programa çok sayıda vatandaş eşlik etti.  

 

Tasavvuftan edebiyata, tarihten İslam ilmine kadar her şeyin konuşulduğu program dinleyicileri mest etti. Cenab-ı Hakkın merhametine sığınmamız gerektiğini sık sık dile getiren İnançer “O, çok güzel, nezih ve merhametli yarandandır. Asıl onun rızasını kaybetmekten ve onun istemediği şeyleri yapmaktan korkun” dedi. Yüce Yaradanı sevmenin insan sevmekten başladığını aktaran İnançer her şeyin sevgiyle öğrenildiğinin altını çizdi. İnançer “ Eğer siz O yüce Allah’ın size nasıl davranacağını merak ediyorsanız sizin O’nun yarattıklarına nasıl davrandığınıza bakın. Bir çiçeğe bir ağaca bir hayvana ve bir insana nasıl davranıyorsanız Cenab-ı Hak da size öyle davranacak” diye konuştu.

 

“AŞIRILIKTAN KAÇININ”

 

Toplumda milliyet ve cinsiyette aşırılığın çok olduğunu ifade eden İnançer Allah katında bunların hiçbir değerinin olmadığını söyledi. İnançer “ O’nun huzuruna çıktığınızda kadın mısın veya erkek misin yahut Türk müsün Kürt müsün diye bir soru sorulmayacak. Sizin amelinize ve yüreğinize bakılacak yüzden her aşırı davranıştan uzak durun” diyerek Sincanlılara tavsiyelerde bulundu.

 

“SİNCAN’IN YERİ AYRI”

 

Sohbeti şiir dinletisiyle demleyen Tuncer ise Sincanlılardan büyük beğeni topladı.  Sincan’ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Tuncer “Sincan Belediyesi bizim Ankara’daki seyirci hasretimizi giderdi. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi. Programın sonunda kitaplarını imzalatmak isteyenleri kırmayan Tuncer, Sincanlılarla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

 

Her ay düzenlenen kültür etkinliklerine büyük önem verdiklerini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da “Gönül Sohbetleri” nin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu aktardı. Başkan Tuna “Bu tür programlarla tecrübe paylaşımları sağlıyoruz ve bazı konularda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu tür programlarımızı devamlı kılmaya imkânlarımız dâhilinde özen göstereceğiz” dedi.

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