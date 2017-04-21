Sincan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nu ağırladı

“Tarihimizden Yaşanmış Öyküler” konulu söyleşiye yüzlerce Sincanlı katıldı. Tarihimizin şanlı sayfalarından hikâyeleri anlatan Tarihçi-Yazar Bahadıroğlu Sincanlılarla tarihin kapılarını araladı.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri hızla devam ediyor. Sincan’da birbirinden önemli akademisyen, uzman ve yazarları ağırlayan Sincan Belediyesi bu kez de tarihe gönül vermiş ve onlarca kitaba imza atmış Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nu ağırladı. Tarih söyleşileri kapsamında Sincanlılarla buluşan Bahadıroğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. “Tarihimizden Yaşanmış Öyküler” adlı söyleşi Lale Meydanı Konferans Salonunda yapıldı. Övünç kaynağı olan tarihimizi yaşanmış öykülerle anlatan ünlü yazar Sincanlıları mest etti.

“İNSANLA ÖVÜNMEK LAZIM”

Bir şehrin yiyeceğiyle değil insanıyla övünülmesi gerektiğini söyleyen Bahadıroğlu insan inşa edecek insanlar yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Salonu dolduran Sincanlı gençlere de tavsiye veren Bahadıroğlu “Dertlenmeyin, yakınmayın ve asla pes etmeyin” dedi. Gençlere hedef belirlemeleri konusunda telkinlerde bulunan ünlü tarihçi Bahadıroğlu “ İlmi olarak kendinize hedef belirleyin ve o yolda ilerleyin. Unutmayın ilmi derinliği olmayan millet olamaz” diye konuştu.

Kadın erkek ilişkilerine de değinen Bahadıroğlu tarihimizden kadın figürlerini anlattı. Bahadıroğlu “Kadın-erkek muvazenesini yeniden kurmamız ve bu konuda dünyaya örnek olmamız lâzım. Bunun için de kadim değerlerimizden oluşmuş sağlam bir zemine ihtiyacımız var” diye anlattı. Kadınların değerine de değinen Bahadıroğlu“ Bir imparatorluğun kapısını açan kadın Devlet Ana olan Hayme Kadın’dır. Ben Kadın halimle bir şey yapamam demeyin siz kadınlar biz erkeklerden daha güçlü ve daha akıllısınız” dedi.

“TARİH BİR TOPLUMU AYAKTA TUTAR”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalar yapan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; tarihin ve manevi değerlerin bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur olduğunu vurguladı. Başkan Tuna “Milli şuurun devamlılığını sağlamak için tarihi anlatmak ve sevdirmek gerekir” diyerek Sincan’da belirli periyodlarla yapılan tarih söyleşilerinin öneminden bahsetti. Başkan Tuna “Bir medeniyetin oluşumunda maddi unsurlar kadar milli ve manevi değerler de önemlidir. Bizler bu değerleri aktarma konusunda elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.