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Sincan Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Sinan Yağmur’u ağırladı

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Sincan Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Sinan Yağmur’u ağırladı
“Tarihimi Çok Seviyorum” isimli konferansa Sincanlılar yoğun ilgi gösterdi. Yağmur, tarihi hikâyeler ve şiir dinletisiyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri hızla devam ediyor. Sincan’da birbirinden önemli akademisyen, uzman ve yazarları ağırlayan Sincan Belediyesi bu kez de tasavvuf ve tarihe gönül vermiş Yazar Sinan Yağmur’u ağırladı. Tarih söyleşileri kapsamında Sincanlılarla buluşan Yağmur, yoğun ilgiyle karşılandı. “Tarihimi Çok Seviyorum” adlı konferans Lale Meydanı Konferans Salonunda yapıldı. Destanlara imza atan tarihimizi manevi hikâyelerle anlatan ünlü yazar Sincanlılara duygu dolu anlar yaşattı.

“TARİH GELECEĞE IŞIK TUTAR”

Tarihimizin bugüne ve geleceğe ışık tuttuğunun altını çizen Yazar Sinan Yağmur “Tarih geçmiş değil şimdi ve yarındır. Bizler tarihimizi ne kadar iyi ve ne kadar doğru öğrenirsek o kadar iyi bir gelecek bizim olacaktır” diye konuştu.

Hanımların da yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Yazar Yağmur kadınların toplumsal ve İslami değerinden de bahsetti. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatından örneklerle İslam’da kadının değerini anlatan Yağmur ”Hanımlarımız toplumun mimarıdır” dedi. Yağmur ayrıca manevi kültürümüzü aktarma konusunda hassasiyeti için Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür etti.

“TARİH BİR TOPLUMU AYAKTA TUTAR”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalar yapan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; tarihin ve manevi değerlerin bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur olduğunu vurguladı. Başkan Tuna “Milli şuurun devamlılığını sağlamak için tarihi anlatmak ve sevdirmek gerekir” diyerek Sincan’da belirli periyodlarla yapılan tarih söyleşilerinin öneminden bahsetti. Başkan Tuna “Bir medeniyetin oluşumunda maddi unsurlar kadar milli ve manevi değerler de önemlidir. Bizler bu değerleri aktarma konusunda elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. İmkânımız ölçüsünde vatandaşımızı uzman kişilerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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