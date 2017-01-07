Sincan Belediyesi personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu

Türk Kızılayı’nın kan stoklarının yetersiz olduğu çağrısına Sincan’dan yanıt geldi.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Unutulmamalıdır ki kana bir gün hepimiz ihtiyaç duyabiliriz. Verdiğimiz kan, bir canın kurtulmasına vesile olabilir” diyerek kan bağışına destek verdi.

Türk Kızılayı’nın kan stoklarında azalma olduğu açıklamasının ardından Sincan Belediyesi harekete geçti. Belediye personeli topluca kan bağışında bulundu. Bağışın ilk gününde 150 belediye personeli kan verdi.

Kan bağışına en büyük desteği Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna veriyor. “Kan bağışı kutsal bir görevdir.” diyen Başkan Tuna “Herhangi bir sağlık sorunu olmayan her bireyin en öncelikli görevlerinden olmalıdır, kan vermek. Bu hayati ihtiyacı karşılamak, yapacağımız kan bağışları ile mümkün olacaktır “ dedi.

Kan vermeyi vatani bir görev olarak niteleyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA, “Sincanlı hemşehrilerim her zaman milli meselelerde büyük hassasiyet göstermiştir. Bu konuda da Sincan büyük hassasiyet gösterecektir. Bütün vatandaşlarımızı Türk Kızılayı’ nın Lale meydanında bulunan kan bağış merkezine bekliyorum” diye konuştu.