  • BIST 98.606
  • Altın 144,175
  • Dolar 3,5200
  • Euro 3,9406
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C

Sincan Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan'ı konuk etti

»
Sincan Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan'ı konuk etti
Sincan Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Her gün farklı bir tasavvuf sanatçısını Sincanlılarla buluşturan Sincan Belediyesi bu defa Sincanlıların gönlünde ayrı bir yeri olan ünlü Tasavvuf Sanatçısı Ahmet Özhan’ı ağırlayacak. Tasavvuf müziğinin eşsiz seçkileri Ahmet Özhan’ın yorumuyla Sincan’da yeniden ruh bulacak. Sincan Ramazan Akşamları kapsamındaki program 11 Haziran Pazar günü Lale Meydanında iftardan sonra gerçekleşecek.

Sincan’da Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Sincan Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ramazan Ayının en iyi şekilde geçmesi için çalışıyor. Yenikent, Temelli ve Lale meydanlarında kurduğu sahneler ile Sincanlılara eski ramazanın huzurunu yaşatıyor. Hem yetişkinleri hem de çocukları düşünen Sincan Belediyesi, etkinliklerinin çeşitliliği sınır tanımıyor.  Sincan Belediyesi Ramazan Akşamları etkinliğinde Hacivat karagöz, meddah, animasyon gibi birçok oyun sergilenirken Tasavvuf müziğinin en güzel örnekleri Sincan’da yeniden can buluyor.

Her gün farklı bir tasavvuf sanatçısını ağırlayan Sincan Belediyesi bu defa Tasavvufa gönül vermiş usta sanatçı Ahmet Özhan’ı Sincanlılarla buluşturuyor. Gönülden kopan ilahiler ile Sincanlıların akşamına renk katacak olan Özhan, kentin dört bir yanında heyecanla bekleniyor. Sincanlıların dört gözle beklediği program 11 Haziran Pazar günü iftardan sonra Lale Meydanı’nda gerçekleşecek.

Ramazan ruhunun yaşanmasına önem veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızın en iyi şekilde zaman geçirmesi için çalışıyoruz. Her gün gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz ile vatandaşlarımız meydanlarımızda bir araya geliyor. Ramazan Ayının ruhuna yakışır programlarla vatandaşımızın Ramazan Ayını huzurla ve dualarla geçirmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi Gönüllerin Sultanı Kutlu Nebinin doğum gününe özel program düzenledi20 Nisan 2017 Perşembe 11:56
  • Ankara’nın merkez 8 metropol ilçesi arasında "Evet" oyları %65.4 ile en yüksek Sincan’da sandığa atıldı17 Nisan 2017 Pazartesi 14:25
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Sincanlı gençlerle buluştu13 Nisan 2017 Perşembe 10:55
  • Sincan Belediyesi Sincanlı öğrencilere staj imkânı sağlıyor11 Nisan 2017 Salı 12:11
  • Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan’ı hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmaya devam ediyor10 Nisan 2017 Pazartesi 12:35
  • Zarafet ve güzelliğin temsili olan laleler ile Sincan, bahara ‘merhaba’ diyor09 Nisan 2017 Pazar 12:55
  • Daha yaşanabilir yeşil bir Sincan için kolları sıvayan Sincan Belediyesi vatandaşlara 15 bin fidan dağıttı02 Nisan 2017 Pazar 09:56
  • Sincan Belediyesi başarılı lise öğrencilerini Çanakkale’ye götürüyor29 Mart 2017 Çarşamba 12:46
  • Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Sincanlı gençlerle bir araya geldi22 Mart 2017 Çarşamba 11:57
  • 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve bu şanlı zaferde şehit olan kahramanlarımız Sincan’da yâd edildi20 Mart 2017 Pazartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim