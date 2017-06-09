Sincan Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan'ı konuk etti

Sincan Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Her gün farklı bir tasavvuf sanatçısını Sincanlılarla buluşturan Sincan Belediyesi bu defa Sincanlıların gönlünde ayrı bir yeri olan ünlü Tasavvuf Sanatçısı Ahmet Özhan’ı ağırlayacak. Tasavvuf müziğinin eşsiz seçkileri Ahmet Özhan’ın yorumuyla Sincan’da yeniden ruh bulacak. Sincan Ramazan Akşamları kapsamındaki program 11 Haziran Pazar günü Lale Meydanında iftardan sonra gerçekleşecek.

Sincan’da Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Sincan Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ramazan Ayının en iyi şekilde geçmesi için çalışıyor. Yenikent, Temelli ve Lale meydanlarında kurduğu sahneler ile Sincanlılara eski ramazanın huzurunu yaşatıyor. Hem yetişkinleri hem de çocukları düşünen Sincan Belediyesi, etkinliklerinin çeşitliliği sınır tanımıyor. Sincan Belediyesi Ramazan Akşamları etkinliğinde Hacivat karagöz, meddah, animasyon gibi birçok oyun sergilenirken Tasavvuf müziğinin en güzel örnekleri Sincan’da yeniden can buluyor.

Her gün farklı bir tasavvuf sanatçısını ağırlayan Sincan Belediyesi bu defa Tasavvufa gönül vermiş usta sanatçı Ahmet Özhan’ı Sincanlılarla buluşturuyor. Gönülden kopan ilahiler ile Sincanlıların akşamına renk katacak olan Özhan, kentin dört bir yanında heyecanla bekleniyor. Sincanlıların dört gözle beklediği program 11 Haziran Pazar günü iftardan sonra Lale Meydanı’nda gerçekleşecek.