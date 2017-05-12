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Sincan Belediyesi ramazan hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor

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Sincan Belediyesi ramazan hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor
On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesine sayılı günler kala Sincan Belediyesi’nin yaptığı hazırlıklar sadece Sincan’la sınırlı kalmıyor.

Yurtdışında bulunan Kardeş Belediyelere iftar yemeği için çadır kuran Sincan Belediyesi yaklaşık 14 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek’ de hazırlanan iftar sofralarıyla gönül köprüleri kuruluyor.

 

Sincan Belediyesi Ramazan ayının bereketini ülke sınırları dışına taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Ramazan Şerifin coşkuyla beklendiği bu günlerde Sincan Belediyesi de uzakları yakın edecek olan iftar sofraları için kolları sıvıyor. Sincan Belediyesi 3 farklı ülkede 4 ayrı noktada yaklaşık 13 bin 775 kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Sincan Belediyesi, kardeş belediyeler Kosova’nın Prizren Belediyesi,  Bosna Hersek’in Doboy Yug ve Travnik Belediyesi ve Makedonya’nın Struga Belediyesi sınırları içinde iftar çadırları kuruyor. Ramazan boyunca iftar çadırlarında, Anadolu mutfağının seçkin tatlarıyla farklı kültürler aynı masada buluşacak.

 

Ramazan ruhunun yaşatılmasına büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Ramazan ayının paylaşmak olduğunu hatırlattı. Başkan Tuna “ Ramazan Ayı gönüllerin birleştiği mübarek bir aydır.  Bizler bu ayda bize verilen nimetlerin kıymetini bileceğiz. Ekmeği paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu kavrayacağız. Çünkü biliyoruz ki paylaştıkça biz bir oluruz. Bu yüzden Sincan Belediyesi olarak bizlerden çok uzaklarda olan sevgili kardeşlerimiz için düzenlediğimiz iftar yemekleri ile yanlarında olamasak da kalplerimizi ve dualarımızı iftar sofralarında birleştireceğiz ” dedi.

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