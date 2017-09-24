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Sincan Belediyesi, sabah çorbası uygulamasıyla vatandaşın yüzünü güldürmeye, içini ısıtmaya devam ediyor

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Sincan Belediyesi, sabah çorbası uygulamasıyla vatandaşın yüzünü güldürmeye, içini ısıtmaya devam ediyor
Sabah saatlerinde işine veya okuluna yetişmek isteyenler Sincan Belediyesi’nin ücretsiz çorba dağıtım noktalarında güne sağlıklı beslenerek başlıyor.

Sincan Belediyesi’nin ücretsiz çorba dağıtım uygulaması devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan vatandaşlar, belediyenin ikramı çorbalarla kahvaltılarını yapıyor. Hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları; Sincan Tren Garı, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri önünde yapılıyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kahvaltı yapmadan evden çıktıklarını ve belediyenin ücretsiz çorba dağıtımından yararlandıklarını söyleyen Serdar Kuklacı “İşe yetişmek için evden kahvaltı yapmadan çıkmak zorunda kalıyordum. Otobüs beklerken belediyenin çorba dağıttığını gördüm. O gün bu gündür de her sabah kahvaltımı çorbayla yapıyorum. Hem sağlıklı, hem de ücretsiz olması bizim için avantaj. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz. Başkanımıza ve belediye çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

FETÖ DAVASI SÜRECİNDE DE ÇORBA İKRAMI YAPILDI

Öte yandan Sincan’da görülen FETÖ’nün çatı davasında, davayı takip etmek isteyen şehit yakınları, gaziler ve basın mensuplarına da sabah 8 buçuktan akşam saatlerine kadar çorba ikramı yapılıyor. Çorba dağıtımına, güne erken başlayan esnaf, işine yetişmek isteyen vatandaşların ve özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Vatandaşlarımız tarafından ilgi gören bu uygulamamızı uzun zamandır devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

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