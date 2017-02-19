  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C

Sincan Belediyesi şehir gezileriyle binlerce kişiyi tarih ve kültürle buluşturmaya devam ediyor

»
Sincan Belediyesi şehir gezileriyle binlerce kişiyi tarih ve kültürle buluşturmaya devam ediyor
Bursa, Çanakkale ve Konya illerine düzenlenecek geziler bu yıl da ücretsiz olacak.

Gezilere katılmak isteyenler 1 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında www.sincan.bel.tr adresli web sitesinden veya Lale Meydanında yer alacak stanttan başvuru yapabilecek.

Sincan, Kültür Gezileri için gün sayıyor. Sincan Belediyesi, Bursa, Çanakkale ve Konya’ya düzenlediği gezilerle vatandaşlara tarihi ve kültürel öneme sahip bu şehirleri görme imkânı sunuyor. Geziler kapsamında yaklaşık 10 bin Sincanlı Türkiye’nin zenginliklerini yerinde görecek.  Sadece Sincan’da ikamet eden vatandaşların başvurabileceği geziler için kimlik beyanı ve başvuru formunun doldurulmasının yeterli olacak.

SON GÜN 15 MART

Geziye katılmak isteyenler 1 Mart Çarşamba günü itibariyle www.sincan.bel.tr adresinden ya da Lale Meydanı Konferans Salonu’nda yer alacak başvuru noktalarından kaydını yaptırabilecek. Son başvuru tarihi ise 15 Mart.

Sincan Belediyesi geziye katılacakları her yıl olduğu gibi yine kura yöntemi ile belirleyecek. “Dürüst, şeffaf ve adil” yönetim anlayışıyla hareket eden belediye, daha önceki yıllarda geziye katılanların tekrar başvuru yapmasına izin vermeyecek. İlçedeki herkesin kültürel ve tarihi yerleri görmesini amaçlayan Sincan Belediyesi, bu yolla daha çok vatandaşın kültür gezilerine katılmasını hedefliyor. 

Geziye katılmak isteyenler tek ya da iki kişi için aynı anda müracaatta bulunabilecek. Başvuru sahibi ya Çanakkale-Bursa ya da Konya gezilerinden birini tercih edecek. Aynı kişi iki geziye birden başvuru yapamayacak.

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ

Geziye katılacaklar 18 Mart Cumartesi günü noter huzurunda kura ile belirlenecek.  Kültür Gezileri programına katılmaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bir araya gelecek. Kendilerine özel hazırlanan otobüsler ile birlikte turların yapılacağı şehirlere doğru hareket edecek. Kültür gezilerinde, şehrin tarihini anlatacak rehberler de vatandaşlara eşlik edecek.

TUNA “KİMSEYE AYRIMCILIK YOK”

Ayrımcılık yapmamak için yine katılımcıların noter huzurunda gerçekleşecek kura yöntemiyle belirleneceğini hatırlatan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini görmek, tarihte meydana gelen olayları gelecek kuşaklara aktarmak sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızı Bursa, Çanakkale ve Konya’ya götürerek bu tarihi şehirlerimizi daha yakından tanımalarına imkân sağlıyoruz. Binlerce vatandaşımızı bu projeden faydalandırdık ve faydalandırmaya devam edeceğiz. Halkımızdan gelen bu yoğun ilgi ve memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi gönüllere “Gönül Sohbetleri” isimli program ile girecek15 Şubat 2017 Çarşamba 11:44
  • KAFASI KARIŞIK KONTRTENOR, REDD VE HEAVY METAL KÜLTÜRÜNE ATFEN “LANETH BİR GECE” SALON’DA14 Şubat 2017 Salı 15:21
  • ‘LOGAN: WOLVERINE’ TÜRKİYE PRÖMİYERİ İKSV GALALARI’NDA14 Şubat 2017 Salı 12:19
  • Beypazarı'nda Türk dünyasına özgü eserler seslendiren topluluk danslarıyla da izleyenleri mest etti14 Şubat 2017 Salı 11:57
  • ​Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahibini buldu11 Şubat 2017 Cumartesi 12:35
  • “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı tiyatro oyununu 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi’nde Yenimahalleli tiyatro severlerle buluştu11 Şubat 2017 Cumartesi 12:21
  • SEAFRET, SOUAD MASSI, NO CLEAR MIND VE ÇOK DAHA FAZLASI MART’TA SALON’DA10 Şubat 2017 Cuma 12:00
  • ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU10 Şubat 2017 Cuma 11:58
  • ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN “FRİDA”08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • İSTANBUL FİLM FESTİVALİ HEYECANI YAKLAŞIYOR, BERLİN’İN EN İYİLERİ FESTİVALDE07 Şubat 2017 Salı 12:05
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim