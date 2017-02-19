Sincan Belediyesi şehir gezileriyle binlerce kişiyi tarih ve kültürle buluşturmaya devam ediyor

Bursa, Çanakkale ve Konya illerine düzenlenecek geziler bu yıl da ücretsiz olacak.

Gezilere katılmak isteyenler 1 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında www.sincan.bel.tr adresli web sitesinden veya Lale Meydanında yer alacak stanttan başvuru yapabilecek.

Sincan, Kültür Gezileri için gün sayıyor. Sincan Belediyesi, Bursa, Çanakkale ve Konya’ya düzenlediği gezilerle vatandaşlara tarihi ve kültürel öneme sahip bu şehirleri görme imkânı sunuyor. Geziler kapsamında yaklaşık 10 bin Sincanlı Türkiye’nin zenginliklerini yerinde görecek. Sadece Sincan’da ikamet eden vatandaşların başvurabileceği geziler için kimlik beyanı ve başvuru formunun doldurulmasının yeterli olacak.

SON GÜN 15 MART

Geziye katılmak isteyenler 1 Mart Çarşamba günü itibariyle www.sincan.bel.tr adresinden ya da Lale Meydanı Konferans Salonu’nda yer alacak başvuru noktalarından kaydını yaptırabilecek. Son başvuru tarihi ise 15 Mart.

Sincan Belediyesi geziye katılacakları her yıl olduğu gibi yine kura yöntemi ile belirleyecek. “Dürüst, şeffaf ve adil” yönetim anlayışıyla hareket eden belediye, daha önceki yıllarda geziye katılanların tekrar başvuru yapmasına izin vermeyecek. İlçedeki herkesin kültürel ve tarihi yerleri görmesini amaçlayan Sincan Belediyesi, bu yolla daha çok vatandaşın kültür gezilerine katılmasını hedefliyor.

Geziye katılmak isteyenler tek ya da iki kişi için aynı anda müracaatta bulunabilecek. Başvuru sahibi ya Çanakkale-Bursa ya da Konya gezilerinden birini tercih edecek. Aynı kişi iki geziye birden başvuru yapamayacak.

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ

Geziye katılacaklar 18 Mart Cumartesi günü noter huzurunda kura ile belirlenecek. Kültür Gezileri programına katılmaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bir araya gelecek. Kendilerine özel hazırlanan otobüsler ile birlikte turların yapılacağı şehirlere doğru hareket edecek. Kültür gezilerinde, şehrin tarihini anlatacak rehberler de vatandaşlara eşlik edecek.

TUNA “KİMSEYE AYRIMCILIK YOK”

Ayrımcılık yapmamak için yine katılımcıların noter huzurunda gerçekleşecek kura yöntemiyle belirleneceğini hatırlatan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini görmek, tarihte meydana gelen olayları gelecek kuşaklara aktarmak sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızı Bursa, Çanakkale ve Konya’ya götürerek bu tarihi şehirlerimizi daha yakından tanımalarına imkân sağlıyoruz. Binlerce vatandaşımızı bu projeden faydalandırdık ve faydalandırmaya devam edeceğiz. Halkımızdan gelen bu yoğun ilgi ve memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.