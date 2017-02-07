Sincan Belediyesi şehit ailelerini unutmuyor

Vatan için hiç düşünmeden canını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri Sincan’da bir araya geldi.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ev sahipliği yaptığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Sincan Belediyesi, ülkemizin güvenliği için canı pahasına çarpışarak şehitlik mertebesine yükselen kahramanların ailelerini yalnız bırakmıyor. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ev sahipliğinde şehit aileleri Sincan Kültür Evi’nde bir araya geldi. Duygu dolu buluşmada şehit aileleri, sıcak bir ortamda büyük bir aile tablosu oluşturdu.

Programa; Sincan Kaymakamı Salim Demir, Sincan Emniyet Müdürü Oğuzhan Yücel, Sincan İlçe Jandarma Komutanı Yavuzkan Duman, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Necmi Tunalı, Gaziler Vakfı Başkanı Alparslan Höyük ve Sincan belediye meclis üyeleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı program Kur’an tilavetiyle başladı. Daha sonra şehitler için dualar edildi. Aziz kahramanlarımız bir kez daha rahmet ve minnetle yâd edildi.

“ONLAR DİRİDİRLER”

Konuklarını kapıda ağırlayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenip, sohbet etti. Misafirlerine katılımları için teşekkürlerini ileten Başkan Tuna” Sizlerin de bildiği gibi belirli zamanlarda bir araya geliyoruz. Bu sefer birlik ve beraberliğimizin daim olması sebebiyle bir aradayız. Bu amaç doğrultusunda sizlerle hasbihal edip, aziz şehitlerimizin hatırasını yâd ediyor ve o kutlu kahramanları rahmetle anıyoruz” dedi.

Şehitlik mertebesinin bütün rütbe ve makamlardan üstün olduğunu belirten Başkan Tuna sözlerine şöyle devam etti: “Peygamberlik makamından sonra en kutsal makam olan şehitlik mertebesine erişen aziz evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur ‘Onları ölü sanmayın, onlar diridir.’ Bunun üzerine söylenecek sözümüz yoktur. Cenab-ı Hak sizlere uzun ömürler nasip etsin, Allaha emanet olun.”

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

“Devletimiz ve milletimiz adına şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hizmetinde olmak bizim için büyük bir şereftir” diyen Sincan Kaymakamı Salim Demir ise “Son 10- 15 yılda ülkemizde sizler için büyük adımlar atıldı. Önemli çalışmalar hayata geçti, inşallah bundan sonrada bu şekilde devam edecek” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Necmi Tunalı ve Gaziler Vakfı Başkanı Alparslan Höyük desteklerinden dolayı Başkan Tuna’ya teşekkür etti. Zaman zaman duygusal ama gururlu bir tablo çizen şehit yakınları Sincan Belediyesi’ne kendilerini unutmadığı için de teşekkür etti.