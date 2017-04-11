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Sincan Belediyesi Sincanlı öğrencilere staj imkânı sağlıyor

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Sincan Belediyesi Sincanlı öğrencilere staj imkânı sağlıyor
10 Nisan’da başlayan başvurular 9 Mayıs tarihinde sona erecek. Adil ve şeffaf yönetimi ilke edinen Sincan Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de sonuçları noter huzurunda kura ile belirleyecek.

Adaletin temel felsefesi olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Kimseye ayrıcalıklı davranarak başkalarına zulüm edemeyiz” dedi.

 

Sincan Belediyesi kapılarını yine Sincanlı öğrencilere açıyor. Müracaatlar için sadece “mesleki ve teknik lise öğrencisi olmak” şartı aranıyor. Sincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak başvurular için son gün 9 Mayıs… Staj programına katılmaya hak kazanan öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla kura çekimi ile belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, 11 Mayıs saat 14.00’de Sincan çok katlı otoparkta yer alan Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonunda gerçekleşecek.

 

Göreve geldiği günden bu yana adil ve şeffaf yönetiminden taviz vermeyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna kimseye ayrıcalık yapılmadığını söyledi. Başkan Tuna “Bizim noter huzurunda kura çekimi yapma gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama temel felsefemizde ‘adalet’ ilkesi var. Çünkü biliyoruz ki harcı adalet olmayan binalar çürük olur ve ufak bir sarsıntıyla yıkılırlar. Bizler bu sarsıntılara mahal vermeden hizmet ediyor ve vatandaşlarımızın programlardan eşit şekilde faydalanması için çalışıyoruz” dedi. Başkan Tuna adaletin bir gün değil her daim olması gerektiğini şu sözlerle aktardı: “ Bizim inancımızda, ecdadımızdan gelen mirasta da adalet en sarsılmaz temel olmuştur. Adalet bir gün birine bir gün diğerine değil herkese kendi hakkını vermek konusunda devamlı bir iradedir. İnşallah bizler bu iradenin devamlılığını sağlamaya çalışacağız.”

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