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Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Sincanlı berber ve kuaförler bir araya geldi

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Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Sincanlı berber ve kuaförler bir araya geldi
Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ev sahipliği yaptığı programa Başbakan Yardımcı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Programda Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve Başkan Tuna referandum süreciyle ilgili mesajlar verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halk ve esnafla sık sık bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna bu defa Sincanlı berber ve kuaförler ile istişarelerde bulundu. Sincan Kültür Evi’nde düzenlenen programa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş’un yanı sıra programa Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç da katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ANLATILDI

Berber ve Kuaför esnafının taleplerinin masaya yatırıldığı programda 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandum hakkında esnafın soruları yanıt buldu. Çift irade olduğu zaman kaosun çıktığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş berber ve kuaförlere yeni cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Kurtulmuş “Vesayetin kalkması, yönetimde çift başlılığın kalkması, siyasi istikrarsızlıkların önüne geçilmesi, ekonomik istikrarsızlıkların önüne geçilmesi için yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Model’idir” dedi. Akıllardaki soruların giderilmesi adına sistemi detaylarıyla anlatan Kurtulmuş Sincanlılardan çok şey beklediklerinin de altını çizdi.

“HEP BERABER DAHA İLERİYE”

Sık sık sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna cumhurbaşkanlığı sisteminin millet meselesi olduğunun vurgusunu yaptı. Başkan Tuna “Öngürülemezlik hem siyasi hem toplumsal hem de ekonomik istikrarsızlığa yol açıyor. Ama inşallah inanıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha güçlü olacağız. Ülkemizi daha iyiye daha ileriye götürmek adına en doğru kararı 16 Nisan günü yine halkımız verecektir. Ancak bizlere düşen hep beraber çalışarak hep daha ileriye gitmektir” diye konuştu. 

BAŞKAN TUNA’YA TEŞEKKÜR

Desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkürlerini ileten Türkiye Berberler ve Kuaförler Başkanı Bayram Karakaş “Berberler ve kuaförler adına Sincan Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı her zaman yanımızda görmekten onur duyuyoruz. Başkanımız ne zaman istesek bize kapısını açtı, sorunlarımızı dinledi. Biz Ankara Berberleri, Ankara Bayan Kuaförleri ve Güzellik Uzmanları, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu olarak Sn. Tuna’dan razıyız Allah da ondan razı olsun. Bu bölgede bulunan meslektaşlarımızla birlikte Sincan Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın kapısını ne zaman çalsak bize yardımcı oldu. Bizi çalışmalarımızda hiç yalnız bırakmayan Sayın Tuna’ya bir kez daha aramızda bulunduğu için tüm kardeşlerim adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.  

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