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Sincan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri güz hazırlığında

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Sincan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri güz hazırlığında
Özellikle yeşil alanlarda sonbahar bakımını yoğunlaştıran Sincan Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları da sarı yapraklardan temizliyor. Sonbahar bakımı kapsamında mevsime uygun bitkiler de toprakla buluşuyor.

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların yavaş yavaş soğuyup, sonbaharın kendini hissettirdiği bu günlerde çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Yeşil alan ve parkların daha temiz ve bakımlı bir görünüm kazanması için kolları sıvayan Sincan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda budama, yabani ot ayrımı, çapalama ve temizlik gibi birçok çalışmaya imza atıyor. Sonbahar ile birlikte dallarından savrularak yerlere dökülen yapraklar da büyük bir titizlikle temizleniyor.

Temizlik çalışmalarından son derece memnun olduğunu ifade eden Atatürk Mahallesi sakinlerinden Mustafa Yener “Sonbaharda Sincan’ın parkları da ayrı güzel oluyor. Belediye ekipleri de çok titiz maşallah. Başkanımız Mustafa Tuna’ya ve ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi sakinlerinden Necati Erdoğan ise “Sincan gerçekten tertemiz bir ilçe. Sincan’a girdiğinizden itibaren temizlik hemen göze çarpıyor. Sonbaharda da kışın da bu titizlik göze çarpıyor. Biz mahalle sakinleri olarak memnunuz” dedi.

Sonbahar bakımı kapsamında kış şartlarına uygun bitkiler de toprakla buluşuyor.

Temizliğin imanın gereği olduğunu hatırlatan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Temizlik konusunda ilçemizde iddialı bir çalışmamız var. Yaptığımız çalışmalar ile ilçe sakinlerimizin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bulunmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.

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