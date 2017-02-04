Sincan Belediyesi vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için teknolojik çözümler üretmeye devam ediyor

Mobil uygulamalardan canlı yayın kameralarına, ücretsiz internet hizmetinden e-imzaya kadar birçok uygulamayla belediye Sincan’ı geleceğe taşımada istikrarlı adımlar atıyor.

Sincan, örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. E- belediyecilik alanında ilklere imza atan Sincan Belediyesi her alanda vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam ediyor. Vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için teknolojiyi hizmete dönüştüren Sincan Belediyesi birçok yeniliği de Türkiye’de ilk uygulayan belediye oldu.

“TIKLA” BELEDİYE İLE “KONUŞ”

Vatandaşı kolay ve hızlı hizmetle buluşturan Sincan Belediyesi, internet üzerinden ücretsiz aranabiliyor. Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr uzantılı internet adresine giren vatandaşlar “tıkla konuş” sekmesinden ücretsiz olarak belediye çağrı merkezine bağlanabiliyor.

SİNCAN DAHA GÜVENLİ

Sincan Belediyesi’nin dikkat çeken bir diğer uygulaması ise canlı yayın ve ücretsiz internet hizmeti.. Sincan parkları, şehir giriş-çıkışları, şehrin önemli noktaları, vb. alanlar Sincan Belediyesi tarafından “Canlı Yayın” hizmeti ile yayınlanıyor. Proje sayesinde şehrin dört bir yanı kayıt altına alınarak vatandaşın güvenliği sağlanıyor. Sincan Belediyesinin kameraları Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından da anbean takip ediliyor. Ayrıca Sincan parklarındaki ücretsiz Wi-fi istasyonları sayesinde vatandaş ücretsiz olarak internete girebiliyor.

CEPTEN HİZMET

Akıllı telefonlar ve tabletler için İOS ve Android işletim sistemlerine uygun uygulama geliştiren Sincan Belediyesi, hizmetlerini akıllı telefonlardan da veriyor. Sincanlılar, akıllı telefonlarından belediye hizmetleriyle ilgili bilgi alıyor, etkinlikleri takip ediyor, vergi borçlarını sorguluyor, şikâyetlerini fotoğraf da ekleyerek doğrudan beyaz masaya iletebiliyor.

Bunun yanı sıra vatandaşlar hem mobil platformlar, hem de www.sincan.bel.tr adresinden E-İmar uygulaması ile imar durum belgeleri, adres bilgilerinden güncel plan kararları, plan notları ve kısıtlama kararlarına doğrudan ulaşabiliyor.

DAHA HIZLI HİZMET

Sincan Belediyesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sistemi (Elektronik İmza) projesini de Türkiye’de ilk kullanan belediyelerden... E-imza kullanan kurumlar arasında da ilk sıralarda yer alan Sincan Belediyesi’nde başvuru ve talepler büyük bir hızla cevaplandırılıyor, işler de daha hızlı şekilde ilerliyor.

E-DEVLET ENTEGRASYONU

Vergi mükellefleri için Sincan’da ödeme yapmak artık daha kolay. Vatandaşlar, hem Sincan Belediyesi’nin internet sitesinden hem de E-Devlet Platformu üzerinden işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, sicil kayıtlarına, ödenmemiş borçlarına, istenilen sokağın rayiç bedeli gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor.

HER ŞEY SİNCAN İÇİN

Sincan’ın örnek şehir olma yolunda hızla ilerlemesini sağlayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Vatandaşlarımızı teknolojinin tüm imkânlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Halkımızın belediyeye en kolay şekilde ulaşabilmesi ve daha iyi hizmet alabilmesi için çağımızın getirdiği teknolojik imkânları kullanıyoruz. Teknolojide en son hangi yenilik varsa bundan Sincanlı vatandaşlarımız yararlanmalı. Buna gayret ediyoruz. Vatandaşların hizmetlerimize ilgisi de bizi ayrıca memnun ediyor. Onların da destek ve dualarıyla Sincanımızı daha güzel noktalara getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.