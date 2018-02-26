Sincan Belediyesi, “Yanlış ve Gereksiz İlaç Kullanımı Öldürüyor” isimli seminer düzenledi

“Yanlış ve Gereksiz İlaç Kullanımı Öldürüyor” isimli programda Gazi Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Dr. Osman Karakuş yanlış ilaç kullanımının tehlikeli sonuçlara yol açtığını anlattı.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Yıl boyunca vatandaşa pek çok konuda seminer veren Sincan Belediyesi, bu defa yanlış ilaç kullanımı yla ilgili “ Yanlış ve Gereksiz İlaç Kullanımı Öldürüyor ” isimli seminer düzenledi. Lale Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde Gazi Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Dr. Osman Karakuş vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

Hastalıklar kadar bilinçsizce kullanılan ilaçların da sağlık açısından ciddi sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Karakuş gereksiz ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi. Karakuş “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, zararlı olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

SAVUNMA SİSTEMİ İŞLEVSİZ HALE GELİYOR

Gazi Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Dr. Osman Karakuş antibiyotik kullanımına da değindi. Karakuş “Vücut yapısının da kendisine göre savunma sistemi var. En küçük bir rahatsızlıkta hekime gitmeden alınan antibiyotikler kişinin vücut yapısının savunma sistemini işlevsiz hale getirebiliyor. Savunma sisteminin halledebileceği bir sıkıntıyı ilaçla halletmek istediğinizde de özellikle çocuklarda bakterilere karşı direnç azalıyor. Ve çocukların vücudu en küçük mikroplarla bile savaşamaz duruma düşüyor. Bu nedenle çok sık ilaç kullanımı yerine sürekli doğal ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz” dedi.