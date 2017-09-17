Bir süredir okullarda temizlik seferberliği başlatan Sincan Belediyesi, yeni eğitim yılı için okulların iç ve dış temizliğini yaptı; okul koridoruna geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Yeni Eğitim-Öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrencilerin okullarına kavuşması öncesinde Sincan Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliğindeydi. Sincan Belediyesi ekipleri, yaz tatili nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan eğitim yuvalarında önce bahçe temizliği yaptı. Yeşil alanlardaki otlarının biçilmesi ve peyzaj düzenlemesi gibi çalışmalarla okullar yeni döneme hazır hale getirildi. Okul yetkililerinin talebi dikkate alınarak okulların içleri de belediye ekipleri tarafından temizlendi. Geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşmasına önem veren Sincan Belediyesi, okul koridorlarına geri dönüşüm kutuları da yerleştirdi.

“EĞİTİM HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ”

Eğitime her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “İlçemizdeki okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirebilmek için biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Öğrencilerimiz yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına başlayacak” dedi. Başkan Tuna: “Binlerce evladımız da ilk defa okul ile tanışacak. Biz de okullarımızın çehresinin ve okul bahçelerinin genel temizliğini yaparak, öğrencilerin sağlıklı, daha temiz ve daha güzel bir ortamda eğitim görmelerini hedefledik. Bu vesile ile tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.