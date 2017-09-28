Bitkisel yağ, ambalaj, pil ve cam için çeşitli noktalara geri dönüşüm istasyonları yerleştiren Sincan Belediyesi, yeni kumbaralarla pet şişelerin dönüşümünü de arttırmayı hedefliyor.

Sincan Belediyesi, geri dönüşüm ü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bitkisel yağ, ambalaj, pil ve cam atıkların ardından Sincan Belediyesi şimdi de pet şişe lerin dönüşümü için özel bir çalışma başlattı. İlçenin dört bir yanına şişe figürlü atık kumbaraları yerleştirilerek, pet şişelerin bu kumbarada toplanması sağlanıyor.

İlk etapta Sincan’ın merkezine ve yoğun olan bölgelerine yerleştirilen geri dönüşüm kutuları, pet şişe şeklindeki şık tasarımıyla hemen dikkatleri çekiyor. Geri dönüşüm kutularına, gün içinde tüketilen su veya diğer içeceklerin plastik ambalajları atılabiliyor. Vatandaşlar pet şişleri bu noktalara getirerek geri dönüşüme katkıda bulunabiliyor. Düzenli olarak takip edilecek konteynerlerde biriktirilen atıklar hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlamak için geri dönüşüme gönderiliyor. Sincan’da son 1 yıl içinde 10 bin ton yağ, 1 buçuk milyon ton cam, 6 ton pil ve 35 milyon ambalaj toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

“GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMALIYIZ”