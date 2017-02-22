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Sincan Belediyesi’nden sokak hayvanlarına şefkat eli

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Sincan Belediyesi’nden sokak hayvanlarına şefkat eli
Belediye bünyesindeki veteriner ekipleri sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak, bakımlarını ve aşılarını yapıyor.

Yaralı hayvanlar iyileşene kadar da barınaklarda bakılıyor. Evcil hayvanların da aşılarını yapan Sincan belediyesi, hayvanların sahiplenilmesini sağlıyor.

Sincan Belediyesi hayvanlara sahip çıkıyor. Sincan Belediyesi veteriner ekipleri vatandaş ihbarları aracılığıyla veya kontroller sırasında tespit ettikleri sahipsiz sokak hayvanlarının bakımlarını yapıyor. Yavrular büyüyene, hasta veya yaralı hayvanlar ise iyileşene kadar barınaklarda kalıyor.

DAİMİ HİZMET

Vatandaştan gelen taleplere de öncelik veren Sincan Belediyesi ihbarları itina ile değerlendiriyor. Hasta, sakat veya sahipsiz sokak hayvanları bildirmek isteyenler Sincan Belediyesi’nin444 4 762 numaralı çözüm merkezini arayabilir. İhbarlara en kısa sürede değerlendiren veteriner ekipleri hayvanları alarak gerekli tedavi ve kontrolleri yapıyor. Ayrıca evcil hayvanlara Sağlık Bakanlığı’nın da desteğiyle kuduz aşıları yapılıyor.

SAĞLIKLI HAYVANLAR

Sincan Belediyesi Veterinerlik Servisinde bulunan klinikte; başıboş, sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve aşılama, kısırlaştırma işlemleri ve küçük operasyonlar yapılıyor. Geçtiğimiz yıl bin 157 hayvan sağlığına kavuşturuldu. Ayrıca yine Sincan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi’nin desteğiyle birçok hayvan kısırlaştırdı. Barınaklarında geçen yıl binden fazla hayvanı misafir eden Sincan Belediyesi, bunların 425 tanesinin sahiplenilmesini sağladı.

“HERKES İÇİN HİZMET”

Sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturan hizmetler ile adından sıkça söz ettiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, herkes için çalıştıklarını söyledi. Başkan Tuna “ Biz, inşa ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Ayrıca yaşam alanlarımızı paylaştığımız diğer canlılara karşı da görevlerimiz var. Biz belediye olarak imkânlarımız dâhilinde bize muhtaç hayvanlarımızın bakımını yapmaya gayret ediyor onlara sıcak bir yuvanın kapısını açmaya çalışıyoruz” dedi.

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