Sincan Belediyesi’nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri Nisan ayında yine dopdolu

Alanında önemli başarılara imza atan uzmanları Sincanlılarla buluşturan Sincan Belediyesi yepyeni programlarla sanatseverleri selamlayacak.

Farklı renklerin buluştuğu etkinlik takviminde vatandaşlar kültür ve sanata doyacak.

Sincan Belediyesi Nisan ayında da kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Her ay ünlü yazar, eğitmen, şair ve akademisyenleri Sincanlılarla buluşturan Sincan Belediyesi bu ay yeni programlarla vatandaşlara soluk aldıracak. Hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı programlar tamamen ücretsiz olarak vatandaşın beğenisine sunulacak.

Sincan’daki bilinçlendirme faaliyetlerinin en büyük destekçisi olan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, temel belediyecilik hizmetleri kadar sosyal ve kültürel hizmetlere de önem verdiklerini ifade etti. Başkan Tuna “Sosyal ve kültürel faaliyetleri vatandaşımızla buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler hizmetlerimizi yaparken sosyal faaliyetleri de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat uygarlığın imzasıdır. İnşallah vatandaşlarımız bu etkinliklerden azami miktarda faydalanır” dedi.

ÜNLÜ YAZAR YAVUZ BAHADIROĞLU SİNCAN’DA

Sincan Belediyesi belirli periyodlarla düzenlediği “Tarih Söyleşileri” programında yine iddialı bir ismi Sincanlılarla buluşturuyor. Ünlü Tarihçi ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu “Tarihimizden Yaşanmış Öyküler” konulu söyleşisiyle vatandaşlara tarihimizin derinliklerini anlatacak. 11 Nisan Salı Günü, saat 14.00’de yapılacak olan program Lale Meydanı Konferans Salonunda gerçekleşecek.

AŞIK GELENEĞİ SİNCAN’DA YAŞANACAK

Sincan Belediyesi Anadolu’nun kültürünü ve unutulmayacak geleneklerini Sincan’da yaşatmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği Aşıklar Gecesi ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Aşık Kul Nuri ve Aşık Beyzade Arslan sazıyla sözüyle Sincanlılara doyumsuz anlar yaşatacak. Aşıklar Gecesi 14 Nisan Cuma günü, saat 19.00’da Lale Meydanı Konferans Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

KUTLU DOĞUMA ÖZEL PROGRAM

Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ederek yeryüzünü şereflendirdiği o kutlu gün Sincan’da muhteşem bir programla kutlanacak. Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer’in eşsiz sohbetleri, Gökhan Kahraman’ın sunumuyla sizlerle olacak. Bu eşsiz program 15 Nisan Cumartesi günü, saat 19. 30 ‘da Sincan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

SANAL YAŞAMLAR SEYİRCİYİ İLK DEFA SELAMLAYACAK

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Sincan Belediyesi bir ilki başlatıyor. Günümüz gençliğinin en önemli sorunu haline gelen teknoloji bağımlılığını konu eden interaktif tiyatro etkinliği ailelere ve gençlere sanal esareti anlatacak. Drama Eğitmeni ve Öğrenci Koçu Emine Koç’un anlatımı eşliğinde, Sincan Belediyesi Tiyatro Ekibinin sahnelediği “Sanal Yaşamlar” isimli uygulamalı drama oyunu ilk defa sahne alacak.

Ücretsiz olarak Sincanlıların beğenisine sunulan bu etkinlik programı hakkında detaylı bilgi; Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr adresli web sitesinde yer alıyor.