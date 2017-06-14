Sincan Belediyesinin hobi ve meslek edindirme kurslarından 7’den 70’e binlerce Sincanlı faydalanıyor

Ebru sanatından ahşap boyamaya, seramikten bebek tasarımına kadar onlarca farklı dalda verilen kurslar yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler için devam ediyor.

Sincan Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sincan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen hobi ve meslek edindirme kursları yoğun katılımla devam ediyor. Yüzlerce kursiyerin 22 farklı dalda eğitim gördüğü kurslar Tandoğan Kültür ve Sanat Merkezi’nde veriliyor. Bilgisayar, ebru sanatı, takı tasarımı, İngilizce, basketbol, tekvando, voleybol, iğne oyası ve ahşap boyama gibi onlarca farklı dalda eğitim verilen kurslara katılan vatandaşlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de becerilerini geliştiriyor.

ÜCRETSİZ 22 FARKLI BRANŞ

Kursiyerler, 22 farklı branşta açılan kurslardan ücretsiz olarak yararlanıyor. Kursların neticesinde ise tüm kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip oluyor. Sertifika sayesinde iş bulmaları daha da kolaylaşan kursiyerler, Sincan Belediyesi sayesinde iş kapılarını aralamış oluyor.

Hobi ve meslek edindirme kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar yıl boyunca Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr uzantılı internet adresinden kaydını yapabiliyor.

SERGİ HEYECANI

Sincan Belediyesinin hobi ve meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadın, erkek, yaşlı, genç yüzlerce vatandaş eserlerini sergilemenin de heyecanını yaşıyor. Ortaya konulan eserler, kurs bitiminde vatandaşların da beğenisine sunuluyor. Ayrıca el sanatları alanında kurs gören vatandaşların eserleri farklı şehirlerde de sergileniyor.

Temel belediyecilik hizmetleri kadar sosyal ve kültürel hizmetlere de önem verdiklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını da düşünerek hareket ediyor, hizmet ve projelerimizi bu doğrultuda üretiyoruz” dedi. Hobi ve meslek edindirme kurslarına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Tuna “Vatandaşlarımız kurslarımız sayesinde hem yeteneklerini geliştiriyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Kurslarımızla, eğlenerek öğrenme fırsatını her yaştan vatandaşımıza sunuyoruz. 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken kurslarımız yıl boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor” diye konuştu.