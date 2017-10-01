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Sincan Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerinin ilk konukları Serdar Tuncer ve Yavuz Bahadıroğlu olacak

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Sincan Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerinin ilk konukları Serdar Tuncer ve Yavuz Bahadıroğlu olacak
Yeni sezona uzun zamandır ciddi bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi kendi alanında markalaşmış isimleri yine Sincanlılarla buluşturacak.

Önemli başarılara imza atan ve büyük ilgi gören “Sincan Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri” yeni sezona “merhaba” diyor. Bu sezon için de ciddi bir program hazırlayan Sincan Belediyesi, yine kendi alanında isim yapmış uzmanları vatandaşlarla buluşturacak. Ekim ayında başlayacak Kültür Sanat Etkinliklerinin ilk konuğu Sinan Yağmur… 4 Ekim saat 10.30’da Lale Konferans Salonunda vatandaşla buluşacak Sinan Yağmur, “İmtihan Dünyasını” anlatacak.

 

AŞIK GELENEĞİ SİNCAN’DA YAŞAYACAK

 

Etkinlikler kapsamında Anadolu kültürü de yeni nesillere aktarılıyor. Aşıklar Gecesi’nde Aşık Behrami ve Aşık Mustafa Aydın sazıyla sözüyle doyumsuz anlar yaşatacak. Aşıklar, 13 Ekim cuma günü, saat 19.00’da Lale Meydanı Konferans Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

 

GÖNÜL SOHBETLERİ DEVAM EDİYOR

 

Gönül Sohbetleri de yeni Kültür Sanat sezonunda da devam edecek. Şair-TV Programcısı Serdar Tuncer’in moderatörlüğü üstleneceği “Gönül Sohbetleri”ne Prof. Dr. Nurullah Genç eşlik edecek. Keyifli bir sohbetin kapılarını aralayacak Gönül Sohbetleri 25 Ekim çarşamba günü Saat 14.00’de Sincan Belediyesi çok katlı otoparkında bulunan Rüstem Altunbaş Salonunda gerçekleşecek.

 

ÜNLÜ YAZAR YAVUZ BAHADIROĞLU SİNCAN’DA

 

Tarih söyleşileri kapsamında da Yavuz Bahadıroğlu, Sincanlılarla buluşacak. Bahadıroğlu  “Biz Osmanlıyız” konulu söyleşisiyle tarihimizin derinliklerini anlatacak. 31 Ekim salı günü,  saat 14.00’de yapılacak olan program Lale Meydanı Konferans Salonunda gerçekleşecek.

 

BÜYÜK VE KÜÇÜK OYUNLARI SAHNEDE

 

Yeni Kültür Sanat Sezonunda Sincan Belediyesi Tiyatrosu da birbirinden renkli oyunlarla sahne alacak. “Dokuz Canlı”, “Biz Biriz” adlı büyük ve “Badem ile Çilek”, “İzci Çocuklar ve Yalancı Afacan” adlı çocuk oyunları ile perdelerini tiyatro severler için aralayan Sincan Belediyesi Tiyatrosu tüm aileleri tiyatroya bekliyor.

 

Ücretsiz olarak Sincanlıların beğenisine sunulan yeni sezon etkinlik programı hakkında detaylı bilgi; Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr adresli web sitesinde yer alıyor.

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