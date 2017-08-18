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Sincan Belediyesi’nin ücretsiz internet ağı “SINCAN_BEL” ile Sincanlılar parklarda internete girmenin keyfini yaşıyor

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Sincan Belediyesi’nin ücretsiz internet ağı “SINCAN_BEL” ile Sincanlılar parklarda internete girmenin keyfini yaşıyor
124 farklı noktada Sincanlılar, akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarından ücretsiz internete bağlanabiliyor.

Sincan Belediyesi teknolojinin bütün imkânlarını vatandaşların hizmetine sunuyor. İlçeye modern bir yüz kazandıran Sincan Belediyesi hayata geçirdiği ücretsiz internet ağı “SINCAN_BEL” ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. 124 farklı noktada vatandaşlara sunulan ücretsiz internet hizmetinde 2017 yılı içerisinde 284 bin kişi yararlandı.

Sincan Belediyesinin ücretsiz internet hizmetini kullanmak için “SINCAN_BEL” yayın adına bağlandıktan sonra, otomatik olarak yönlendirilen giriş sayfasında gerekli bilgilerin doldurulması gerekiyor. Ardından kullanıcıların cep telefonlarına bir şifre geliyor. Gelen bu şifreyi kullanıcılar cihazlarına girdiğinde internete bağlanmış oluyor.  Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 124 noktada faaliyet gösteren kablosuz internet hizmetinde sadece ilk kayıt sırasında şifre alınarak diğer tüm noktalarda aynı şifreyle otomatik olarak bağlanılıp kolaylıkla internete girilebiliyor.

GENÇLERDEN ÜCRETSİZ İNTERNETE YOĞUN İLGİ

Ücretsiz internetin keyfini süren kullanıcılar uygulama ağının genişletilmesinden oldukça memnun. Kullanıcıların önemli bir kısmı ise gençler... Ücretiz kablosuz internet hizmeti parklarda sıcak havanın tadını çıkarmaya gelen vatandaşların da vazgeçilmezi oluyor. Sincan parklarının ikinci evi olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Fahri Akan “Odamda dört duvar içinde oturmaktansa bu parklarda yeşil ile iç içe internete girebiliyorum. Arkadaşlarımla film izleyebiliyor, sosyal medyada zaman geçirebiliyorum. Bu özellikle biz gençler için çok büyük bir hizmet. Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya gençler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TEKNOLOJİYİ VERİMLİ KULLANIYORUZ
Sincan’ın örnek şehir olma yolunda hızla ilerlemesini sağlayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Sincan, yeşil alanları, parkları ve meydanlarıyla her geçen gün daha da güzelleşiyor. Vatandaşlarımızı modern ve güvenilir alanlarımızda teknolojinin tüm imkânlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Teknolojiyi en hızlı ve en verimli kullanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi. Başkan Tuna “Günümüzde gençler hatta yetişkinler artık evden dışarı internetsiz çıkamıyor. Ellerindeki telefonları, tabletleri almadan bir yere gidemiyor. Biz Sincan Belediyesi olarak hem vatandaşlarımızın internet ihtiyacını karşılıyor hem de yeşille iç içe bir ortamda zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetlerimize ilgisi de bizi ayrıca memnun ediyor. Vatandaşlarımızın da destek ve dualarıyla Sincanımızı daha güzel noktalara getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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