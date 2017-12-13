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Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanı Türkiye'nin en büyük endüstriyel ve tıbbi atık tesisi

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Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanı Türkiye'nin en büyük endüstriyel ve tıbbi atık tesisi
SİNCAN ÇADIRTEPE KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDA BULUNANENTEGRE ENDÜSTRİYEL VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSİ’NDE,YURDUN DÖRT BİR YANINDAN GELEN, GÜNDE ORTALAMA 230 TON ENDÜSTRİYEL ATIK, YAKILARAK YOK EDİLİYOR.

Kentin geleceğini güvence altına alacak yenilikleri hayata geçirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, tıbbi ve endüstriyel atıkların özel yöntemlerle ayrıştırılması, depolanması, taşınması ve imhasını da örnek bir uygulamayla gerçekleştiriyor.

Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanı'nda hizmet veren ve Türkiye'nin bu alanda en büyük tesisi olan Entegre Endüstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’nde, günde ortalama 230 ton endüstriyel atık, yakılarak yok ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden ihaleyle 49 yıllığına kiralama yöntemiyle aldığı bu hizmeti yürüten Invest Trading & Consulting (ITC), Türkiye’nin dört bir yanından gelen günlük ortalama 200 ton endüstriyel atık ile Başkent’te toplanan günlük ortalama 30 tonluk tıbbi atığı, yakarak gaza dönüştürüyor.

 

-ÖRNEK TESİS...
Endüstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi, yılda 100 bin ton ara depolama, 100 bin ton gazlaştırma - yakma ve yılda 200 bin ton nihai depolama kapasitesine sahip ünitelerinden oluşuyor. Tesiste ayrıca tıbbi atıklar için 300 tonluk bir soğuk hava deposu da bulunuyor. Teknolojisi ve teknik kapasitesiyle Türkiye’de tek olan tesiste, endüstriyel atıklar, gazlaştırılarak bertaraf ediliyor. Her biri saatte 7,5 ton endüstriyel ve tıbbi atık yakma kapasitesine sahip 2 üniteden oluşan tesis, saatte 15 ton atık bertaraf edebilme kapasitesine sahip bulunuyor. Atıklar bu tesiste 1100 ile 1500 derece arasında, gazlaştırma teknolojisiyle bertaraf ediliyor.
Endüstriyel ve tıbbi atıkların yakılma işlemi sırasında her iki ünitede açığa çıkan gazdan elde edilen “syngaz” da elektrik enerjisine çevrilerek, tesisin ısıtmasında kullanılıyor. Gazlaştırma işlemi sonunda kalan yüzde 10 kül ise nihai depolama alanlarında inşa edilen özel membranlı lodlarda (yalıtımlı bölme) sağlık ve çevrenin korunmasıyla ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde depolanıyor.

 

-ATIK VE GERİYE KALAN KÜL, ANALİZDEN GEÇİRİLİYOR
Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanı’na getirilen endüstriyel ve tıbbi atıklardan alınan numuneler, tesiste bulunan laboratuvarda analizden geçilerek; atığın, niteliğine, tehlike derecesine göre sınıflandırılıp, çevre sağlığı standartlarına uygun yöntemlerle yakılması sağlanıyor. Yanma sonucu geriye kalan yüzde 10’luk külden alınan numune de kimyasal analizden geçirilerek tüm gerekli işlemler tamamlanıyor

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