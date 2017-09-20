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Sincan Çimşit Mezarlığı’nda yapımı başlanan cami ve sosyal tesisler, ekim ayı sonunda hizmete açılacak

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Sincan Çimşit Mezarlığı’nda yapımı başlanan cami ve sosyal tesisler, ekim ayı sonunda hizmete açılacak
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAPIMINDA SON AŞAMAYA GELDİĞİSİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE MODERN TESİSLERİ EKİM AYI SONUNDA HİZMETE SUNACAK..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Sincan Çimşit Mezarlığı’nda yapımını tamamlamak üzere olduğu yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1100 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami ve sosyal tesisler, ekim ayı sonunda hizmete açılacak.

Morgları, gasilhaneleri ve ilgili tüm birimlerin yer alacağı tesisler hizmete girdiğinde, Çimşit Mezarlığı’ndaki cenaze işlemleri kısa sürede tek yerden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, bu mezarlıkta bulunan cami ve diğer tesislerin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle başlattığı çalışmalar kapsamında yer alan yeni cami, modern idari tesisler ve sosyal donatı alanlarının inşası, son aşama olarak değerlendirilen tamamlayıcı imalat durumuna geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, Ankaralıları en acı günlerinde yalnız bırakmamak amacıyla, tesislerin, cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildiğini belirterek, “Karşıyaka Mezarlığı’nda yaptığımız tesislerin bir eşini Ortaköy Mezarlığı’nda yapmıştık. Vatandaşlarımızdan da çok güzel geri dönüşler aldığımız bu tesislerin bir eşini şimdi de Sincan’daki Cimşit Mezarlığı’nda yaptık” dedi.                

Mezarlık içine 1100 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, alttan ısıtmalı ve mekanik havalandırmalı bir cami, cami dışında da 5 bin kişinin namaz kılabileceği, kar, yağmur ve güneşe karşı üzeri özel çadır sistemiyle kapatılan korunaklı bir alan yapıldığını kaydeden Üçpınar, şu bilgileri verdi:

"Cami altında da 4 gasilhane, 57 cenaze kapasiteli morg, imam odaları, tabut depoları, personel odaları, cenaze levazımatçısı, çiçekçi ve cenaze sahiplerine ücretsiz çay ikramının yapılacağı bekleme salonu, özürlülerin de rahat abdest alabildiği yerler ile cemaatin araçlarını rahatlıkla park edeceği yaklaşık 400 araçlık otopark bulunuyor. Yönetim binamız da 3 kattan oluşuyor. Burada cenaze defin kayıt işlemleri yürütülecek. Cenaze ve levazımat binasında,  defin hizmetlerinde kullanılacak malzemeler yer alıyor. Ayrıca personel yemekhanesi, işçi lokali, personel dinlenme alanı da tesislerimiz içerisinde bulunuyor.”

Üçpınar, mezarlığa, cenazelere ait ada-parsel bilgileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başsağlığı mesajının yer aldığı LED ekran da yerleştirildiğini kaydetti.

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