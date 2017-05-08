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Sincan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi”

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Sincan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi”
Sincan Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile başlattığı “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında ihaleler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

9 Mayıs’da Saraycık’ın genel altyapı ihalesi yapılacak. Mayıs ortasında ise 2. bölge 2. Etapta yer alan 891 konut, 3 ticaret merkezi, bir ibadethane ve otopark ihalesi gerçekleştirilecek.

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Türkiye genelinde yürüttüğü en büyük projelerden biri olan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” ile Ankara’nın batısı Sincan’da yepyeni bir şehir kuruluyor. Başlangıç aşamasından bitimine kadar bölge halkının çıkarlarının korunduğu proje ile Sincan’da örnek bir yaşam alanı doğacak. Yıllardır sosyal açıdan yoksun olan Saraycık Mahallesi, modern binaları, yolları, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve eğitim alanlarıyla hak ettiği değere kavuşacak. Mülk sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” ile 20 bin konutta 100 bin kişiye yaşam alanı sunulacak. Projede, 7 cami, 6 sosyal tesis, alışveriş merkezi, 2 kapalı pazar yeri, sağlık tesisleri ve 10 eğitim alanı bulunacak.

 

İKİ YENİ İHALE YOLDA

 

Sincan Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle 500 hektarlık alan üzerinde yapılacak olan Saraycık Kentsel Yenileme Projesi’nin geçtiğimiz aylarda ilk üç etabının ihalesi gerçekleştirilmişti. İhalesi yapılan birinci etapta 966 konut, 1 cami, 2 ticaret merkezi; ikinci etapta ise 979 konut, 3 ticaret merkezi, 1 cami ve 32 derslikli ilköğretim okulunun inşaatı başlamıştı.

 

Önümüzdeki günlerde yeni bir ihale için kolları sıvadı. 9 Mayıs’da bölgenin altyapı ihalesi gerçekleşecek. Ayın 15’nde ise 2. bölgenin 2. Etapta yer alacak 891 konutun yanı sıra 1 cami,  3 ticaret merkezi 1 ibadethane ve otopark inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi yer alıyor.

 

“SARAYCIK HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK”

 

Saraycık Mahallesi’nin yakın gelecekte yüksek standartlı modern bir şehre dönüşeceğini ifade eden Sincan Belediye başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Saraycık’ın hak ettiği değere kavuşacağını söyledi. Saraycık Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’de örnek projeler arasında gösterildiğini ifade eden Başkan Tuna “Bu proje, vatandaşlarımızın fikir ve taleplerine göre şekillendirildi. Projenin başlangıç aşamasından beri her şey açık, şeffaf ve adil bir şekilde masaya konuldu. Hak sahiplerinin büyük çoğunluğu ile anlaşma sağlandı. Anlaşmalar sonucu 3 ana bölgede üretilecek çeşitli büyüklüklerde toplam 5 bin 937 konuttan 3 bin 209’u hak sahiplerine kura ile verilecek. Saraycık Kentsel Yenileme Projesi, Sincanımızın sabırsızlıkla beklediği bir proje. Vatandaşımızın daha iyi koşullarda hayat sürmesi için çalışıyoruz. Bu konuda bize destek olan TOKİ Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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