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Sincan Spor Kompleksi'nin ismini vatandaşlar belirleyecek

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Sincan Spor Kompleksi'nin ismini vatandaşlar belirleyecek
Sincan Belediyesi’nden spora büyük destek… Çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan spor kompleksinin yapımı hızla devam ediyor.

Gökçek Mahallesindeki Spor Kompleksi salon sporları yerine çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Sincan Belediyesi, ilçeye yakışacak modern bir spor kompleksinin yapımına hızla devam ediyor. Gökçek Mahallesi’nde inşa edilen tesis; 2 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak. Fatih Bölgesine canlılık kazandıracak ve çeşitli organizasyonların gözdesi olacak projenin en kısa sürede bitirilmesi bekleniyor. Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Spor Kompleksinde basketbolun yanı sıra futbol, voleybol, hokey ve hentbol gibi salon sporları yapılabilecek.

7 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULUYOR

Modern bir görünümde yapılması planlanan spor tesisi, 7 dönümlük bir arazi üzerine kuruluyor. Spor alanı; 420 metrekarelik basketbol veya 162 metrekarelik voleybol sahasına da dönüşebilecek. Sahanın etrafında yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribünlerin yer alacağı tesiste Sincan Belediyesinin çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Tesis, Kongre ve konser gibi etkinliklere de ev sahipliği yapılabilecek.

ENGELLİLERE ÖZEL ALANLAR

Seyirciler için yiyecek ve içecek alanlarının düşünüldüğü tesis içerisinde, protokol ve basın için de özel bölümler yer alacak. Ankara’nın önemli spor merkezlerinden biri haline gelecek salonda; hakem odaları, dinlenme odası, bekleme holleri, soyunma odaları, çok sayıda duş ve tuvalet, sağlık ve doping kontrolü odasıyla da hizmet verecek. Salonda ayrıca engelliler için de özel otopark ve ulaşım kolaylığını sağlayacak çözümler inşa edilecek. 2 bin 500 seyirci kapasiteli alanda 5 bin 387 metrekarelik bir de otopark yer alacak. Ankara metrosunun Gazi Osman Paşa durağının hemen yanına yapılacak spor tesisine ulaşım kolaylıkla sağlanabilecek.

TESİSİN İSMİNİ SİNCANLILAR BELİRLEYECEK

Sincan Spor Kompleksinin ismini ise vatandaşlar belirleyecek. Yaptığı tesislerin ismini vatandaşa danışarak belirleyen Sincan Belediyesi Gökçek Mahallesindeki Spor Tesisi için de bu uygulamayı sürdürecek.  Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Bir mahalleye bir hizmet düşünürken bunu mutlaka bölge halkı ve muhtarlarımızla istişare ediyoruz. Gökçek Mahallemizde de böyle bir tesis ihtiyacı ve talebi vardı. Tesis inşaatı bitince mahallede anket düzenleyerek vatandaşımızın seçtiği ismi spor kompleksine vereceğiz” dedi.

“SİNCAN’IN DEĞERİNE DEĞER KATIYORUZ”

Spor tesisinin yapımının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Tuna “Geleceğin sporcuları Sincan’da yetişecek. Sadece Sincan’da değil Ankara’da adından söz ettirecek bir tesis yapıyoruz.  Böylece Sincanımızın değerine değer katıyoruz. Şimdiden tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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