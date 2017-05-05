Sincan- Ulus- Kızılay hattında hizmeti veren 168 adet özel toplu taşıma aracı “ANKARAKART” sistemine geçiyor

SİNCAN-ULUS-KIZILAY ARASINDA HİZMET VEREN ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA, EGO OTOBÜSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRONİK KART SİSTEMİ UYGULANACAK.

Sincan- Ulus- Kızılay hattında hizmeti veren 168 adet özel toplu taşıma aracında (ÖTA) elektronik bilet “ANKARAKART” sistemine geçiliyor. Uygulama, 15 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Kent içi seyahatlerinde özel toplu taşıma araçları ÖTA’lardan faydalanan Başkentliler, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçları metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte geçerli olan “ANKARAKART”ı kullanarak yolculuk yapacaklar.

-“KARAR UKOME’DE ALINDI”

EGO yetkilileri, ÖTA’larda ANKARAKART sistemine geçilmesi kararının, EGO Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 21 Nisan'da alındığını belirterek, 15 Mayıs Pazartesi günü başlayacak uygulamanın ardından, ÖTA’larda biletle seyahatin kaldırılacağını, yolcuların parayla biniş imkanının kalmayacağını söylediler.

-ARAÇLARA VADİLATÖR TAKILIYOR

EGO’nun, ÖTA araçlarının içine elektronik bilet okuma sistemi “vadilatör” monte etmeye başladığını ifade eden yetkililer, uygulama sayesinde, ÖTA'ların, EGO toplu taşıma araçlarıyla uyumlu hale geleceğini ve tek kartla seyahat edileceğini kaydettiler.

Yetkililer, ANKARAKART uygulamasıyla, yolcu-biletçi- şoför arasında yaşanan olumsuz durumların da ortadan kalkacağına dikkat çekerken, serbest kart ve indirimli kart kullananların da kartlarıyla yolculuklarını rahatlıkla yapacaklarını vurguladılar.