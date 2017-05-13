Sincan- Ulus- Kızılay özel toplu taşıma araçları “ANKARAKART” sistemine geçiyor

SİNCAN-ULUS-KIZILAY ARASINDA HİZMET VEREN ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA, EGO OTOBÜSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRONİK KART SİSTEMİ ANKARAKART İLE SEYAHAT,PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR..

Sincan- Ulus- Kızılay hattında hizmet veren 168 özel toplu taşıma aracında (ÖTA) elektronik bilet “ANKARAKART” sistemi, 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

Başkentliler, ÖTA’larla yaptıkları seyahatlerinde, artık para yerine EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçları metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte geçerli olan“ANKARAKART”ı kullanarak yolculuk yapacak.

EGO yetkilileri, uygulama başlamadan önce Başkentlileri uyararak, “Parayla biniş imkanının kalmayacağı ÖTA’larda, yolcuların mağdur olmamaları için önceden ANKARAKART’larını satış noktalarından almaları gerekiyor” dediler.

-SERBEST VE İNDİRİMLİ KART DA GEÇERLİ...

EGO yetkilileri, ÖTA'lara elektronik bilet okuma sistemi "vadilatör” monte ederek uygulamaya hazırlandığını belirterek, bu sayede, ÖTA'ların, EGO toplu taşıma araçlarıyla uyumlu hale getirildiğini söylediler. Yetkililer, hem EGO araçlarını hem ÖTA'ları kullanan yolcuların, tek kartla seyahat edebileceğini kaydettiler.

Yetkililer, ANKARAKART uygulamasıyla, yolcu-biletçi- şoför arasında yaşanan olumsuz durumların ortadan kalkacağını, serbest kart ve indirimli kart kullananların da kartlarıyla bu araçlarda rahatlıkla yolculuk yapabileceğini vurguladılar.