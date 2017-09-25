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Sincan Zabıtası yeni eğitim yılının başlaması ile okul kantini denetimlerini yoğunlaştırdı

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Sincan Zabıtası yeni eğitim yılının başlaması ile okul kantini denetimlerini yoğunlaştırdı
Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için kantinleri mercek altına alan Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri hiçbir detayı gözden kaçırmıyor.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için denetimlerini artıran Sincan Zabıtası, oldukça hassas davranıyor. Denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, sağlık karnesi, küşat ve ruhsat gibi evraklar kontrol edildi.

GAZLI, YAĞLI GIDALARA SON

Zabıta ekipleri tarafından sık sık denetlenen kantinlerde gazlı içecek, kızartma ve cips gibi besin değeri düşük aynı zamanda obeziteye ve dengesiz beslenmeye sebep olabilecek gıda ve içeceklerin satılmasına da izin verilmiyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için kantinlerde ayran, süt, taze sıkılmış meyve suyu, meyve ve yoğurt gibi kalsiyum ve vitamin deposu ürünlerin satılması sağlanıyor. Zabıta ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye uymayan kantincileri önce uyarıyor, tekrarı halinde ise idari yaptırım uyguluyor.

VELİLER DENETİMDEN MEMNUN

Öğrenci velisi Ayla Bağdat, denetimlerin yerinde ve zamanında bulduklarını ifade ederek “Çocuklarımızın sağlığı açısından bu tür denetimlerin yapılması çok doğru bir karar. Kantinlerin temiz ve hijyenik olması biz veliler için çok önemli. Çünkü bir mikrop çocuğumuzun sağlığı açısından önemli sorunlar çıkartabilir. Bu tür denetimleri çok doğru buluyoruz” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna öğrencilerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek “Halk sağlığı ve özellikle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı gelişimleri için, denetimlerimize eğitim kurumlarını da dahil ettik. Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmaya, çocuklara ve işletmecilere doğru, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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