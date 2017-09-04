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Sincan’da bebek sahibi olan ailelere yönelik düzenlenen “Hoş geldin Bebek” projesi ailelerin yüzünü güldürüyor

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Sincan’da bebek sahibi olan ailelere yönelik düzenlenen “Hoş geldin Bebek” projesi ailelerin yüzünü güldürüyor
Sincan’da dünyaya gelen bebeklere ilk hediyeleri Sincan Belediyesi’nden… “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, bebek sahibi olan ailelere bazı ihtiyaçlarının karşılandığı bir set hediye ediyor.

Sincan Belediyesi, yaşamın her alanında kolaylık sağlayacak farklı projeler üretmeye devam ediyor. Bunlardan en yenisi ise Sincan’da bebek sahibi olan ailelere yönelik “Hoş geldin Bebek” projesi. Doğum yapan annelere, içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantası hediye ediliyor.

NELER VAR?

Sincan Belediyesinin Hoş Geldin Bebek Paketi’nin içinde; çıtçıtlı atlet, 2’li bebek takımı, taşıma çantası, biberon, bebek şampuanı, ıslak mendil, alt açma takımı, dijital ateş ölçer, bebek battaniyesi, bebek bakım ve taşıma çantası (2’li), 5’li zıbın takımı, patik, bebek yemek önlüğünü içeriyor.

“VATANDAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Sincanlı ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Sincan’da dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” dedi.

Başkan Tuna, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in “Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin. Hiçbir baba, çocuğa, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz” hadis-i şeriflerini hatırlatarak, ailelere çocuklarının eğitimi konusunda titiz davranmaları tavsiyesinde bulundu.

NASIL YARARLANILIYOR?

Doğum sonrasında 0 - 3 aylık bebekler için başvuru yapabilen aileler,  ikametgâh, çocuğun kimliği ve doğum belgesiyle birlikte Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurarak doğum paketini alabiliyor.

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