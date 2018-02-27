Sincan'da düzenlenen “Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi” binleri aynı duygu etrafında topladı

Sincan’dan şehitlerimize muhteşem vefa… Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi” binleri aynı duygu etrafında topladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğinde olan programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve binlerce vatandaş katıldı. Bahri Özüpek’in sunuculuğunu yaptığı program Ahmet Hamdi Akseki İmam Hatibi Hafız Ali Tel’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yüreklerin tek olduğu programda kahraman yiğitlerimize okunan dualar, rahmetler ve minnetler bütün salonda yankılandı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisinde korkusuz Mehmetçiğin yazdığı destan bir kez daha anlatıldı. Afrin Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi olan Musa Özalkan ‘ın ailesinin röportajlarına da yer verilen sinevizyon gösterisi vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

“SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR”

Programda şehitleri yad eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı “Sincan Belediye Başkanımıza bu hassas ve maneviyat yüklü programı hazırladığı için teşekkür ederim. Bizler bugün ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek tek bir amaç uğruna aynı hedef uğrunda toplandık. Gözünü sakınmayan cesur yiğitlerimizden Allah razı olsun, buradaki Kahraman Musa’mızın ailesine binlerce kez şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden böyle vatan evladı yetiştirdiğiniz için razı olsun” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR MÜCADELEDEYİZ”

Zeytin Dalı Harekatının basit bir operasyon olmadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin “Bizler büyük bir mücadelenin içindeyiz. Bu hak ile batılın, hilal ile hacın, iman ile küfrün savaşıdır. İnşallah bizler bu mücadeleden zaferle ayrılacağız. Kanını vatan için döken kahramanlarımız sayesinde bizler bir karış toprakta bile hain barındırmayacağız. Maneviyatın iliklerimize kadar hissedildiği bugünde bizlere bu programı hazırlayan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da şehitleri rahmet ve minnetle andı. Başkan Tuna” Bugün hep beraber birlikte Afrin’de Fırat’ta ve vatanın her köşesinde canını veren şehitlerimiz için bir aradayız. Ben bu duygu yüklü programı hazırlayan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birliğimiz, dirliğimiz devam edecek. Ben bütün şehitlerimizden Allah razı olsun, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

“SİZLER BAŞ TACISINIZ”

Güvenlik Politikaları Uzmanı- Yazar Mete Yarar gözlemlediği, yaşadığı hatıraları Sincanlılarla paylaştı. Tüyleri diken diken eden sohbetiyle Yarar Şehit Musa Özalkan’ın ailesine teşekkür etti. Yarar “Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bugün Musa’mızın babasını, abisini görünce kendisinin neden bu mertebeye nail olduğunu bir kez daha anladım. Çünkü böyle bir aileden böyle bir yiğidin çıkması tesadüf olamaz. Sizlerin yetiştirdiği bir evlattan başka bir şey bekleyemezdik. 2008 yılından itibaren birçok görevde başarıyla mücadele eden Musa’mız sadece canını vermedi malını da hiç tanımadığı hiç görmediği yetimlere bıraktı. Allah böyle vakur bir evladı yetiştiren sizlerden razı olsun. Sizler elleri öpülesi, baş tacı insanlarsınız” diye duygularını ifade etti.

“MİLLİ RUH ZİRVE YAPTI”

Milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Bizi yıkamayacaklar, artık eski Türkiye yok” ifadelerini kullandı. Başkan Ercan “FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yükselen Milli birlik ve beraberlik ruhu sınır ötesi operasyonlar sayesinde zirve yaptı. Bizler bugün o ruh ile bir aradayız” dedi. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi olan Musa Özalkan'ın baba evinin Sincan ilçesinde olduğunu anımsatan Başkan Ercan, "Her kesimden vatandaşımız bir şeyler yapmak istedi. Her gelen başkanım biz ne yapabiliriz dedi. Biz de Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu 'selam ve dua gecesini tertip ettik" diye konuştu.

“HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ”

Afrin’in ilk şehidi olan Musa Özalkan’ın ailesine şükranlarını sunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Ben Selahaddin amcama binlerce on binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Siz bize Musa’mızın emanetesiniz, sizin isteğiniz bize emir. Artık onbinler sizin evladınız… Böyle bir yiğidi, böyle bir vatan evladını yetiştiren sizlerden Allah razı olsun ne yapsak hakkını ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Şehit Musa Özalkan’ın babası Selahaddin Özalkan’a Kur’an-ı Kerim ve bayrak hediye edildi. Vakur duruşuyla salonda dakikalarca alkışlanan Özalkan “Ankara’nın Ömer Halisleri, İzmir’in Fethileri Sincan’ın da Musaları da olduğu sürece bu vatana bir şey olmaz” dedi.