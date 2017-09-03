Sincan’ı sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe emin adımlarla ulaştıran Sincan Belediyesi, ilçenin güvenliğine de büyük önem veriyor

Bu nedenle kentin dört bir yanına yerleştirilen güvenlik kameraları Sincan’ı 7 gün 24 saat kayıt altına alıyor. İnternet üzerinden de takip edilebilen Sincan şehir kameralarını emniyet güçleri de sürekli takip edebiliyor.

Sincan Belediyesi , vatandaşların huzurunu sağlamak amacı ile ilçeyi güvenlik kameraları ile donattı. Kısa sürede hızla yaygınlaştırılan kamera ağı şu an 182 noktada bin 134 kamera ile hizmet veriyor. Kameralar, vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve gelebilecek olumsuz olayların önlenmesi için büyük katkı sağlıyor. Kameraların sağladığı görüntüler, İlçe Emniyet ve Jandarma ekiplerince de takip edilebiliyor. Vatandaşlar ise kamera görüntülerine, www.sincan.bel.tr uzantılı internet adresindeki “Canlı Yayın” sekmesinden ulaşabiliyor.

EBEVEYNLER GÜVENLİ PARKLARDAN MEMNUN

Aileler, kamera sistemi yle çocuklarını parklarda kolayca takip edebildiklerini ifade ediyor. Güvenlik kameraları ile izlenen parklarda çocuklarını daha güvende hissettiklerini ifade eden Sincanlılar, ihtiyaç duyduklarında bilgisayarlarından ve cep telefonlarından çocuklarının olduğu parkların kameralarını izleyebildiklerini söylüyor.

“AMACIMIZ HALKIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK”

Sincan ilçesinde güvenli ve huzurlu bir ortamın sağlanmasına destek verdiklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Göreve geldiğimizde 113 park bulunmaktaydı. Park sayısını 371’e çıkardık. İlçemizde güvenlik kamerası sistemi bulunmamaktaydı. Artık 182 noktada kameralarımız mevcut. Amacımız; imkânlarımız doğrultusunda, parklarımızı güvenlik kameralarıyla daha güvenli bir hale getirmek. Biz halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına Sincan Belediyesi olarak ilçe sınırlarımızda her türlü tedbir için destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sincan şehir kameralarından yalnız parklar değil, ilçenin önemli noktaları da takip edilebiliyor. Bunun içinde Sincan Belediyesi’nin www.sincan.bel.tr adresli internet sitesinden “canlı yayın” sekmesine tıklamak veya cep telefonlarının Google Play ya da App Store bölümlerinde bulunan “Sincan Belediyesi” uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Sincan Belediyesi mobil uygulamasında canlı yayın bölümünden vatandaşlar nerede olurlarsa olsunlar kamera yayınlarına ulaşabiliyor.