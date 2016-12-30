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SİNCANLI MİNİK SPORCULAR ANKARA ŞAMPİYONASINDA

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SİNCANLI MİNİK SPORCULAR ANKARA ŞAMPİYONASINDA
Sincanlı sporcular, güreş ve futbolda yüzleri güldürdü.

Başarılarını madalya ve kupalarla taçlandıran gençler, ödüllerini alır almaz kendilerine büyük destek veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı ziyaret etti. 

Sincan Belediyesporlu güreşçiler, grekoromen alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Minik güreşçiler “Atatürk’ü Anma Güreş Turnuvası”nda bronz madalya aldı. Yıldızlar takımı ise “Koca Yusuf’u Anma Turnuvası”nda serbest dalda bronz madalya alırken takım halinde birinci oldu. Futbol alanında da Sincan Belediyespor altyapı takımları Ankara Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

SİNCANLI MİNİKLER ANKARA ŞAMPİYONASINDA

Sincan Belediyespor U15 futbol takımı, 14 maçtan 11 galibiyet elde ederek görkemli bir çıkış yakaladı. U 17 futbol takımı ise 14 maçtan 10 galibiyetle ayrıldı. Böylelikle Sincan Belediyespor U15 ve U17 takımları Ankara Şampiyonası’na girmeye hak kazandı.

Elde ettikleri başarılarla yüzleri güldüren sporcular, madalyalarını alır almaz Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ yı Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Ferhat Öksüz ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette minik sporcuların madalyalarını Başkan Tuna’ya hediye etmek istediklerini ifade eden Sincan Belediyespor Kulübü başkanı Ferhat Öksüz “Başkanımızın her an desteğini yanımızda hissetmek bizi ve sporcularımızı oldukça mutlu ediyor” dedi.

Kendisine verilmek istenen bu anlamlı ödül için ise gençlere teşekkür eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “ Gençlerimizin başarıları bizim için gurur verici. Ankara Şampiyonası’nda da aynı başarıyı bekliyoruz. Madalyalarınız yalnız sizlerin değil tüm Sincan halkınındır” dedi. 

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