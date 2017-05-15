Sincanlı öğrencilerin büyük bir merakla beklediği stajyer öğrenci alımı sonuçları belli oldu

Sincan Belediyesi’nin temel prensibi olan “adil şeffaf ve dürüst” yönetim anlayışı stajyer alımında da kendini gösterdi. Sonuçlar noter huzurunda kurayla belirlendi. Bu kapsamda 23 öğrenci Sincan Belediyesi’nde staj yapmaya hak kazandı.

Sincan’da yaklaşık bir ay süren staj başvuruları sona erdi ve hak kazanan öğrenciler noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle belirlendi. Sincan çok katlı otoparkında bulunan Rüstem Altunbaş Salonu ’ndaki kura çekiminde öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu. Mesleki ve teknik lisesi öğrencilerine yönelik 23 asil ve 23 yedek öğrencinin belirlendiği kura sonucu, sincan.bel.tr internet adresi üzerinden de duyuruldu. Öğrencilerin, 15 ve 26 Mayıs tarihleri arasında mesai bitimine kadar okuldan aldıkları sözleşme ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Sincan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. 26 Mayıs’a kadar başvurmayan asil stajyer adaylarının yerine yedek adaylardan başvuru kabul edilecek.

ADİL, ŞEFFAF VE DÜRÜST

Adil, şeffaf ve dürüst yönetim anlayışından taviz vermeyen Sincan Belediye başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna staj hakkı kazanan öğrencileri tebrik etti. Adaletli yönetime değinen Başkan Tuna “Bizim noter huzurunda kura çekimi yapma gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama temel felsefemizde ‘adalet’ ilkesi var. Çünkü biliyoruz ki harcı adalet olmayan binalar çürük olur ve ufak bir sarsıntıyla yıkılırlar. Bizler bu sarsıntılara mahal vermeden hizmet ediyor ve vatandaşlarımızın programlardan eşit şekilde faydalanması için çalışıyoruz” dedi. Başkan Tuna adaletin bir gün değil her daim olması gerektiğini şu sözlerle aktardı: “ Bizim inancımızda, ecdadımızdan gelen mirasta da adalet en sarsılmaz temel olmuştur. Adalet bir gün birine bir gün diğerine değil herkese kendi hakkını vermek konusunda devamlı bir iradedir. İnşallah bizler bu iradenin devamlılığını sağlamaya çalışacağız.”