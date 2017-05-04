Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri devam ediyor

Sincan Belediyesi manevi değerlerin aktarılması konusunda düzenlediği bu gezilere bu sene tam 7 bin kişi katılıyor. Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen Sincanlılar, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyor.

Sincan Belediyesi, milli ve manevi değerlere sahip çıkıyor. Sincan Belediyesi milli ruhumuzun timsali olan Çanakkale ve Konya’ya her yıl geziler düzenlemeye devam ediyor. Gruplar halinde yapılan gezilere her yıl binlerce vatandaş katılıyor. Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde tarihi ve kültürel değerler tanıtılıyor. Özellikle gençlerin katılımına özen gösteren Sincan Belediyesi, genç nesillerin tarih ve kültür miraslarımızı tanımasını ve sahip çıkmasını amaçlıyor.

BU YIL 7 BİN KİŞİ

15 binin üzerinde başvurunun olduğu kültür gezilerine bu yıl 3 bin vatandaş Bursa ve Çanakkale’ye, bin vatandaş ise Konya’ya gidiyor. Ayrıca takdir alan 3000 öğrenci de Çanakkale’yi görme fırsatı yakaladı. Yaklaşık 7 bin kişinin katılacağı geziler büyük beğeni topluyor. Son seferin 20 Mayıs’ta yapılacağı kültür gezileri kapsamında; Gelibolu Yarımadası, Tabyalar, Şehitlikler, Yeşil Türbe, Osman Gazi Türbesi, Ulu Cami, Alaeddin Tepesi, Sultanlar Türbesi, Mevlana Türbesi ve Dergahı, Şems-i Tebrizi Türbesi gibi pek çok kültür ve tarih kokan değerler gezip görülüyor.

KURA YÖNTEMİ

Geziye katılacaklar ise kura yöntemi ile belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişte Sincan Belediyesi’nin dürüstlük, adalet ve şeffaflık ilkesi ile hareket ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.

SİNCANLILAR MEMNUN

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezilerinden vatandaşlar oldukça memnun… Çanakkale gezisine katılan Murat Polat adlı vatandaş duygularını şöyle anlattı: “ Tarihi ve kültürel değerlerimizi daha yakından tanıma fırsatı verdiği için Sincan Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyorum. Görevli arkadaşlar çok ilgiliydiler. Herşey için teşekkürler.” Yine bir başka kültür gezisine katılan Sibel Erkal ise gezinin kendisi için unutulmaz bir hatıra olarak yer ettiğini ve bunun için Sincan Belediyesi’ne teşekkür ettiğini aktardı.

KÜLTÜRÜN AKTARILMASINA BİR VESİLE

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna kültür gezilerinin önemine dikkat çekerek, bugüne kadar 50 binin üzerinde vatandaşın kültür gezileriyle buluştuğunu belirtti. Kültür gezilerine katılacakların adaletle belirlendiğini vurgulayan Başkan Tuna, gezi programlarında belirlenen yerlerin tarihle ve kültürel değerlerle dolu olduğuna işaret etti. Başkan Tuna “ Şahsiyet tarih, kültür ve dinimizden alınan sermayelerden oluşur. Bu sosyal kişiliğin özetidir. Bizler kültürümüze, dinimize ve tarihimize yabancılaştığımız zaman insani şahsiyetimizi de kaybetmiş oluruz. Bu yüzden bu Kültür Gezileri sadece turistik bir seyahat değil tarihimizin anlatılması ve aktarılması için de bir vesiledir” dedi. Bu sene 8.si düzenlen organizasyondan vatandaşların memnun kaldığını ifade eden Başkan Tuna “Vatandaşlarımız bu sene de kültür gezilerimize oldukça yoğun ilgi gösterdi. Halkımızdan gelen bu ilgi ve memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah imkânımız ölçüsünde Kültür Gezilerimize devam edeceğiz” diye konuştu.