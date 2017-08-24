​Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği Sincan Belediyesi Mahalle Şenlikleri sona erdi

Her gün farklı bir mahallede düzenlenen etkinlik ile hem anne babalar hem de çocuklar yaz akşamlarında keyifli dakikalar yaşadı. Kukla gösterilerinden animasyona, yarışmalardan konserlere kadar pek çok etkinlik mahalle şenliklerinde Sincanlılara sunuldu.

Hafızalara renkli sahnelerle kazanan etkinlik 7’den 70’e herkesin yaz akşamlarını şenlendirdi. Sincan Belediyesi ’nin sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında düzenlendiği bu program ile geleneksel oyunlar yeniden yaşatıldı.

HER GÜN BİR BİSİKLET

Okulların açılmasına sayılı günler kala Mahalle Şenlikleri sayesinde yeni eğitim öğretim yılına motive olan çocuklar kukla, animasyon ve yarışmalarla eğlenirken, aileler de verilen konserler sayesinde keyifli zaman geçirdi. Patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramların verildiği Mahalle Şenliklerinde çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Sincan Belediyesi bir ay boyunca her akşam yarışmalarda dereceye giren bir çocuğa bisiklet hediye etti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Çocuklarıyla beraber kaliteli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayan Sincanlılar mahalle şenlikleri nden oldukça memnun. Bir sonraki mahalle şenliklerini iple çektiklerini söyleyen vatandaşlar Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya böyle güzel bir organizasyonu Sincanlılara sunduğu için teşekkür etti.

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincanlıların Mahalle Şenliklerine yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Tuna “Çocuklarımız bizim geleceğimiz Onlara yapılan her güzellik ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Onların yaz tatillerine bir nebze renk katmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğimizin vatandaşlarımızı memnun etmesi bizleri de mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna “Bu etkinlik sayesinde geleneksel birçok oyunumuzu gelecek nesillere aktarıyoruz. Şimdiki çocuklarımız maalesef bilgisayarlardan, tabletlerden başını kaldırmıyor. Sanal bir dünyada oyun oynuyor eğlendiklerini sanıyorlar. Biz Sincan Belediyesi olarak inşallah mahalle şenlikleriyle bir arada zaman geçirmenin ne kadar eğlenceli olduğunu, komşular arasında mutlu anların paylaşılarak çoğaldığını anlattık. İmkânlarımız ölçüsünde de önümüzdeki yıllarda bu etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.