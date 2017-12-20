SİNEMADA YERLİ FİLM FIRTINASI

İrem Subaşı / Editör

Sezona hızlı giriş yapan yerli filmlerin büyük ilgi görmesiyle daha 2017 bitmeden yıllık seyirci toplamı 68,8 milyon seyirciye ulaşırken, geride bıraktığımız hafta sonu dahil ilk kez sekiz hafta sonu üst üste toplam seyirci sayısının bir milyonu aştığı belirlendi.

Sinema yla ilgili yılbaşından bu yana çıkan 390 binden fazla haberi inceleyen Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre Aile Arasında, vizyondaki üçüncü hafta sonunda da zirvede yer aldı. Hafta sonu 540 bin 245 seyircinin izlediği film toplamda ise 2 milyon 466 bin 579 seyirciye ulaşmış oldu.

Açılışını dünya genelinde 450 milyon dolarla gerçekleştiren Star Wars: Son Jedi filmi ülkemizde hafta sonunda 222 bin 987 seyirci tarafından izlenerek listeye ikinci sıradan giriş yaptı.

Vizyondaki sekizinci hafta sonunu geride bırakan Ayla, 186 bin 266 seyirciyle üçüncü sırada yer alan yapım olurken toplamda 4 milyon 994 bin 33 seyirci sayısına ulaşmış oldu.

Listenin dördüncü sırasında bu hafta sonu 146 bin 798 seyircinin izlediği Maide'nin Altın Günü yer alırken 72 bin 528 kişinin izlediği Öteki Taraf filmi ise listenin beşinci sırasında yer aldı.

Ayrıca bu hafta sonu Yol Arkadaşım, Tamircikler:Gizli Görev, Kardeşim Benim 2, Poyraz Karayel:Küresel Sermaye, Çizgi Ötesi en çok izlenen ilk 10 yapım arasında yer alan diğer filmler olarak öne çıktı.