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SINIR TANIMAZ ÖZGÜRLÜK DUYGUSU “CARMEN”

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SINIR TANIMAZ ÖZGÜRLÜK DUYGUSU “CARMEN”
G.BIZET’in ünlü operası CARMEN, 14Ocak Cumartesi saat 20.00 ‘de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşuyor.

Carmen, opera kadın kahramanlarının en vurdumduymazı, en pervasız olanıdır…

Orkestrayı Sunay Muratov, Nezih Seçkin ve Alessandro Cedrone dönüşümlü olarak yönetiyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri,orkestra,koro ve balesi sanatçıları bu eserle, sanatseverler ile buluşmanın heyecanını yaşıyor.

RECEP AYYILMAZ’ın rejisiyle sahnelenecek olan CARMEN operası, dekor A.SEYHAN ATAMER, kostüm GİZEM BETİL, ışık MÜFİT ÖZBEK ve EMİN SARAÇOĞLU ,koreografDENİZ ÇIĞ imzası taşıyor. Koro şefleri L. ALEKSANDROVA ve MUSTAFA ERDOĞAN...

CARMEN (OPERA/ 3 PERDE )

Orkestra Şefi (Sunay Muratov, Nezih Seçkin, AlessandroCedrone), Sahneye Koyan (Recep Ayyılmaz), Dekor(Seyhan Atamer), Kostüm(Gizem Betil), Işık(Müfit Özbek, Emin Saraçoğlu)

Tarih: 14 Ocak 2017, Cumartesi

Saat: 20:00

Yer: Opera Sahnesi

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