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“Sınırları Aşan Kardeşlik” örneği 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde TÜRKSOY gecesi rüzgarı esti

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“Sınırları Aşan Kardeşlik” örneği 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde TÜRKSOY gecesi rüzgarı esti
Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen program öncesi TÜRKSOY Kültür Evi’nin açılışı yapıldı.

Kültür Evi ile birlikte, Azerbaycanlı heykeltraş ve ressam Sait Rüstem’in eserlerinden oluşan sergi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geceye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın yanı sıra, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Irak Kerkük Türkmenleri Milliyetçi Halk Türkmen Partisi temsilcisi Nebil Nakipoğlu, Kırgızistan ve Azerbaycan Büyükelçilikleri temsilcileri ile Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya da katıldı.

RAMAZAN’IN FEYZİNDEN BİRLİKTE YARARLANIYORUZ

Konuşmasına “Hem TÜRKSOY’a hem de yurt dışından gelen misafirlerimize bütün Keçiörenliler adına hoş geldiniz diyorum” sözleriyle başlayan Başkan Mustafa Ak, TÜRKSOY’un 6 bağımsız ülke ve 8 özerk cumhuriyetten meydana gelen bir kültür cumhuriyeti oluşuna dikkat çekti. TÜRKSOY’un Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne her sene katıldığını belirten Başkan Ak, “Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif bütün İslam alemine mübarek olsun. Bu mübarek ayda sınırlarımızın ötesinden gelen kardeşlerimizi Keçiören’de ağırlıyoruz ve Ramazan’ın feyzinden hep birlikte faydalanıyoruz” dedi. Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ı da kutlayan Başkan Ak, “Geçen hafta da Fenerbahçe basketbol takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Bu çok önemli bir başarıdır, Türkiye’nin gururu oldular. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum” mesajını verdi.

SAHNEDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Düsen Kaseinov ise, Keçiören Belediyesi ile aralarında uzun yıllara dayanan bir işbirliği olduğunu ifade ederek, “Bu işbirliğimizde önemli başarılara imza attık. Bugün de sizlerle birlikte olmamızı sağlayan Başkan Ak’a teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif bütün Müslümanlara hayırlı olsun. Gönül bağımız olan cumhuriyetleri bir araya getiren bu programa emek veren herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Daha sonra programda sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu, hem Anadolu’dan hem de Türk cumhuriyetlerinden esintiler içeren halk oyunları gösterisi ile Keçiörenlilere keyifli dakikalar yaşattı. Topluluğun gösterinin sonunda sahnede Türk Bayrağı açması da izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterinin ardından Başkan Ak, bütün sanatçılar adına Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürü Savaş Baysal ve Sanat Yönetmen Yardımcısı Orhan Alptekin’e çiçek takdim etti. Hep birlikte çektirilen toplu hatıra fotoğrafından sonra protokol heyeti, meydanda kurulan Kırıkkale Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi.

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