SİPİL PLASTİKTEN ROBOT TEKNOLOJİSİ HAMLESİ

Hatice Kasapoğlu / Editör

Sipil Group işletmelerinden Sipil Plastik Manisa ve Eskişehir’de uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren üretim merkezlerinde beyaz eşya, ısıtma-soğutma, otomotiv ve diğer sektörlere sağladığı plastik parçaları ve komponentleri artık robot ve otomasyon teknolojisi ile üretecek.

Ülkemizin önde gelen beyaz eşya ana sanayilerin ve markaların tamamına hizmet veren Sipil Plastik işletmelerinde 2017 yatırım planları kapsamında robot ve otomasyon sistemleri yatırımları gerçekleştirildi.

Sipil Plastik İşletmeler Yöneticisi Fatih Candan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası rekabet ortamda işletmelerinin kalite, performans ve verimliliğin arttırılması ve sürekli hale getirilmesinin teknolojik yenilikleri takip etmekten geçtiğini vurguladı.

Makine Mühendisi Fatih Candan, plastik işletmelerde 2 yıl önceSanayi4.0 yolculuğunu başlattıklarını, bu kapsamdaEskişehir’de 14 adet, Manisa’da 7 adet olmak üzere tamamı 5 eksenli toplam 21 adet robot yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Candan; “Bu yatırım hamlesiyle müşterilerimizin kalite ve performans beklentilerinin üzerine çıkarak,tam müşteri memnuniyetini sağlamak ve iş hacmimizi yeni sektörlerde de genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

Sipil Plastik; “Sıfır Hata” Hedefiyle Kalite ve Verimliliğini En Üst Seviyelere Taşıyor.

Sipil Group Başkan Yardımcısı Mekatronik Mühendisi Hasan Okyar Bayraktar ise Sipil Plastik üretim tesislerine yaptıkları 2 milyon TL’yi aşan robot,otomasyon ve yazılımteknolojileri yatırımıyla yeni çalışma alanları oluşturmayı, kapasitelerini arttırmayı ve böylelikle ek istihdam yaratmayı planladıklarını söyledi.. Bayraktar, “8 ay boyunca süren araştırma, projelendirme ve ön hazırlık süreçlerinin ardından robot yatırımlarımızı tamamladık. Eylül ayından itibaren robot,otomasyon ve yazılım alanlarındaki teknolojik alt yapıyla üretimlerimize devam edeceğiz.Böylelikle tüm üretimlerimizde sıfır hata hedefiyle verimliliğimizi ve kalitemizi en üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

Hasan Okyar Bayraktar ayrıca, bu yatırımın Sipil Group’un 10 yıllık “Katma Değerli Üretim Dönüşümü” stratejisi kapsamında önemli bir adım olduğunu, sektörlerinde Sanayi 4.0 dönüşümünün öncülerinden olma hedefiyle 2018 yılında da daha yüksek hacimli otomasyon ve yazılım yatırımları yapacaklarını sözlerine ekledi.