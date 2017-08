Bülent Ertekin

Gene akşam 19 haberleri

Gene tüylerimi diken diken,

Gene Yuh artık yaaaa yuh

dedirten bir haber.

" Yahu birader, seninde işin gücün yok hep böyle haberlerimi buluyorsun. Nerden buldun, neyi buldun, nedir bu haber?" diyorsunuzdur. İllaaaaaki diyorsunuzdur. Zira bu haberi ülkemin güzel insanlarının haberleri dinlediği bir saatte bu haberi tüm kanalların verdiğini düşünüyorum.

Gelin haberi beraber okuyalım. Sizde benim gibi " vallahi de yuh, billahi de yuh, yazıklar olsun başka birşey demiyorum, diyemiyorum" der gibisiniz. Yok, yok bence siz, benim gibi nazik olmayıp belkide ağzından galiz küfürler çıkaran da vardır. Neyse gelin duyduğunuz, gördüğünüz haberi bir kez daha okuyalım. Ne dersiniz?

Buyrun o halde.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında yapılan araştırmada, örgütün bazı illerdeki şans oyunları çekilişlerinden de aylık himmet ve para aldığı ortaya çıktı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 20 bin liranın üzerinde ikramiye kazanan talihlileri mercek altına aldı. Bu tutar ve üzerinde ikramiye kazananların genel bilgi taraması yapılarak, kapsamlı bir istihbarat çalışması yapılıyor.



Görüldüğü gibi manevi duygularla kurulan, kurulduğunda da

Namaz diyen,

Kuran diyen,

Helal ve haram diyen,

Vatan diyen,

Bayrak diyen,

Ezan diyen,

Ahlaklı bir nesil,

vs vs vs diyen bir (cemaat diyemiyorum) CIAMAAT en sonunda bunuda yaptı ........

Varmı böyle birşey yaaaa. Var, yoksada bu asrın adı üstünde ŞER ÖRGÜTÜ şimdilerde böylede bir kovuşturmaya tabi.. " Hadi ya bunu yapabilirlermi?" diyebilirsiniz. Lakin şuana kadar ortaya çıkan tablo veya tablolara baktığımızda bu kadar pisliğin, bu kadar mikrobun içine batan bu şer odağının bunu niye yapmasın ki? diyebilir, diyebilirsiniz.

Hele bir hard diskinizi şöyle bir silkeleyin bakalım neler çıkacak?

Şantaj kasetleri bunlardan çıkmadımı?

Himmet adı altında toplanan paralar Kıbrıs'ta kumarhanelerde yenmedimi? daha yazalım mı?

Bence mali polise ihbarda bulunabilirsiniz.

Manukyanın paralarına,

Umumhanelerin paralarına,

Ganyan yarışlarına,

Sayısala ve bildiğimiz veya bilmediğimiz bu tür yarışlardaki paraların nereye gittiği ile alakalı olarak detaylı bir çalışma ve tahkikat yapılabilir.

Düşünebiliyormusunuz?

Manukyanın gelirlerinin ciamaatan çıksın?

Umumhanelerin gelirinin bir kısmının ciamaatten çıksın?

Ganyancıların yani beygir peşinde koşanların (!)

Sayısalcıların,

Lotocuların,

Elhasıl tüm bahiscilerin paraları bizim CIAMAATTEN

çıkıyor olmasın?

Aslında bakarsanız çıkarsada hiç ama hiç şaşırmamak lazım.

Zira ömrünün kırkbeş senesini FETÖ'nün yanında geçiren Latif Erdoğan'ın

" Gelir kaynaklarının çoğalması, çeşitlenmesi cemaati akla hayale gelmeyecek oranda pahalı projelere yönlendirdi. Bu harcamaları karşılamak üzere ise şantaj, montaj denilen kasetler devreye sokuldu, himmet adı altında soygunlar yapıldı.

......

Şeytanın Gülen yüzü sayfa 106



kitabında geçen bu ve daha büyük bizzat yaşanmış iddiaları birebir sahibinden okuyunca gayri ihtiyari başlıktaki sözcükler ağzımızdan çıkıverdi.

Acaba;

SIRA MANUKYANLARIN PARASINDA MI ?