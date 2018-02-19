Sıradan insan olmayın, başarılı olmak için farklı olun!..

Halim Utlu / Gazeteci

Hastalıklara yol açan serbest radikaller, elektromanyetik kirlilik, gürültü, stres ve obezite konusunda bilgi veren ünlü doktor Ender Saraç, zerdeçal, zencefil, biberiye, kişniş, tarçın, nane, çörek otu, dereotu, siyah sarımsak, kızılcık, hatmi çiçeği, kakule gibi baharat, bitki ve çayların faydalarını anlatarak, depresyonla baş etme, doğru beslenme ve spor konusunda da tavsiyelerde bulundu ve "TÜİK araştırmasına göre, ortalama yaş erkeklerde 78, kadınlarda 83,5 yıla çıktı. Hemen ölemeyeceğiz. Kendimize iyi bakmaya mecburuz" dedi.

Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği işbirliğiyle düzenlendi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) iş birliğiyle üyelerine yönelik olarak düzenlediği, ATO Akademi Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları etkinliğinin ilk konuğu, ünlü doktor Ender Saraç oldu. "İş Hayatında Sağlıklı Olmak" konulu sunumunda, sağlıklı beslenme hususunda önemli açıklamalarda bulundu ve sağlıklı beslenme ve yaşam uzmanı Doktor Ender Saraç , Ankaralı iş adamlarıyla sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı..

Baran,iş hayatında başarılı olmak için, fark yaratmak zorundasınız!

Bu yıl 9.uncusu düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan ve eğitimin günümüzde önemli araçlardan birisi olduğununa değinen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Artık okul bitirmek, üniversite mezunu olmak yetmiyor.İlave olarak ne bildiğiniz önemli. Sıradan insanlar dünyada da, ülkemizde de çok. Onların başarılı olma şansları yok. İş hayatında başarılı olmak için fark yaratmak zorundasınız. O yüzden bu eğitimleri çok önemsiyorum" dedi.

Baran, eğitim programlarında ele alınacak konulara, üyelerle yapılan anketler sonucunda ihtiyaçlar analiz edilerek karar verildiğini ifade ederek "Sürekli gelişen ve değişen rekabet ortamında, patrondan işçiye kadar, her kademede şirket çalışanının eğitimlerle gelişmesi, hem kişisel, hem de yönetimsel kaliteyi yükseltmenin yegâne yoludur." diye konuştu.



Eğitim sonucu yapılacak sınavda başarılı ilk 10 kişiye, çeşitli hediyeler verilecek



Bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı eğitim programında, birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı bilgisini veren Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Başkanı Ercan Yılmaz da, bu eğitimlerin, firmaların kurumsallaşmasına katkıda bulunacağına inandığını söyledi. TİMKODER Başkan Yardımcısı ve ATO Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı Yunus Altun ise ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğin, 6 hafta boyunca Salı günleri yapılacağını, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan ilk 10 kişiye çeşitli hediyeler verileceğini açıkladı.

Prof.Baltaş " Türk Kültüründe Yönetmek, Değerlerle Yaşamak ve Çalışmak "konusunu ele alacak Ayrıca, kişisel gelişim eğitim seminerine en az 4 hafta katılım sağlayan herkese, "Katılım sertifikası" verileceği ATO Akademi etkinliği, 6 hafta boyunca Salı günleri saat 18.30'da yapılacak. Programda konuşacak isimler ve konuları şöyle;

20 Şubat; Kareli Defter Kurucusu Dr. Şaban Kızıldağ;"Mazeret Yok ",

27 Şubat; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "İş Dünyası için 2018 Beklentileri",

27 Şubat; Max FM Kurucusu Özgür Aksuna " Süper İletişim ",

6 Mart ; Eğitmen ve Danışman Prof. Dr. Serdar Pirtini " 21.Yüzyılda Pazarlama ",

13 Mart ; Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir " Aile Şirketleri için Kurumsallaşma Önerileri ",

13 Mart ; Eğitmen Barış Kılıçarslan " Satışın Şifreleri ",