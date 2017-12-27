Şırnak İl Kalsın

Eyüphan Kaya

Cumartesi günü Şırnak’ın havanı teneffüs etmek, suyunu içmek nasip oldu.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleme fırsatımız oldu, ancak iki saat gecikmeli gelişi bir kısım vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Parti teşkilatları da saatler önce kapalı spor salonuna alındıkları için vatandaşlar bir nevi ilgisiz, ikramsız kaldılar.

Konuşmasında “…Ben sizi Allah için seviyorum” diyen Cumhurbaşkanı, “yaratılanı severiz yaratandan ötürü”ifadesine vurgu yaparak insan olmanın en saygın değer olduğuna işaret etti.

“…Neticede hepimiz öleceğiz”, diyen Cumhurbaşkanı “…bir kaç metre kefen ve er kişi niyetine bu dünyadan uğurlanacağız, önemli olan arkamızda hoş bir seda bırakabilmektir”, dedi.

-Sevgili vatandaşlarım Şırnak’ta üniversite yoktu yaptık, hava limanı yoktu onu da yaptık, istedik ki batıda ne varsa doğuda da o olsun, insanımız bir ayrımcılık his etmesin, Şırnak’a yatırımlar devam edecek.”

Şırnaklıların yoğun ilgi gösterdiği kongreye “Şırnak il Kalsın” sloganları damgasını vurdu galiba.

Hatırlarsanız birkaç ay önce Hakkari il merkezi Yüksekova’ya, Şırnak vilayet merkezinin de Cizre’ye taşınacağı söylenmişti.

Normal teamüllere baksanız Hakkari ve Şırnak’ın da il olarak kalması pek uygun düşmez çünkü yan yana iki ilden çok, iki ilçe görünümünü verirler.

Gel gör ki buralar normal prosedürlerin, yasaların, değerlendirmelerin yapıla bileceği bir bölge olmadığı gibi, normal yerleşim birimleri de değil buralar. Bir kere buraların il yapılması bile sıra dışı yöntemlerle olmamış mı? Öyleyse bu gün de öyle düşünebilirsiniz.

Yıllardır ülkemize gelen sıkıntılar hep oralardan gelmiş, öyleyse buraları sınır illeri olarak düşünüp buralara ayrıcalık tanımalıyız.

Mesela;

*Şırnak ve Hakkari il olarak kalacak, Yüksekova ve Cizre de il olacak, OHAL daha kalkmadan KHK ile bunun kararı verilebilmelidir.

*Buralardaki genç nüfusun okullara gitmesini sağlayarak; iş sahibi, meslek erbabı yapacaksınız, bunun için 7 yıllık özel bir proje uygulayacaksınız.

*Bu serhat şehirlerine yatırımlarınızı arttıracaksınız, öyle ki dışarıdan gelen bir yabancı ülkemizi kıskansın,

*Mezopotamya ordusu adıyla profesyonel bir ordu kuracaksınız ve bu ordunun personel alımlarının en az %50 bölgenin halkından seçeceksiniz.

*Bölgenin dil, inanç ve kültürüne önem verecesiniz.

Göreceksiniz ki zaman içinde bu çalışmaların nasıl bir dönüşü olur.

Kısacası Şırnaklıların seslendirdiği gibi “Şırnak İl Kalsın” hasımları havasını alsın diyorum.

Benim de kanaatim budur.