Sivas Kongresi Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmiştir

Mustafa Toruntay

Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum.

4 Eylül Sivas Kongresi ’nin yıl dönümü olması sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Büyük milletimiz hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, birçok devlet kurmuş, asil bir millettir. Bu aziz millet, tam dağılma noktasına gelmişken, bağrından bir kurtarıcı çıkarmış, o kurtarıcı da tüm olumsuzluklara, imkansızlıklara rağmen Anadolu’nun kalbinde, Sivas’ta tekrar bir devletin kuruluş ateşini yakmıştır.

“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz” sözünü kendisine şiar edinen bu büyük millet, manda ve himayeyi reddetmiş, top yekûn bir savaş kararı almıştır. Aziz milletimiz bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki azim ve kararlılığını da tüm dünyaya Sivas’tan ilan etmiştir. Bu yüzden, Sivas Kongresi istiklal mücadelemizin en önemli aşamalarından biri olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna da zemin teşkil etmiştir.

98 yıl önce Sivas’ta yakılan milli birlik ve beraberlik ateşi, bugün de aynı şekilde yanmakta; milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında her geçen gün daha da büyümektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum.