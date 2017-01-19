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Sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteğiyle bilinen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü STK’lar da yalnız bırakmıyor

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Sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteğiyle bilinen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü STK’lar da yalnız bırakmıyor
Eğitime yönelik çalışmalar yapan Şuurlu Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Dernek çalışmaları hakkında Akgül’e bilgi veren Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erdal Bilir ve Mustafa Aydın, “Bir sivil toplum kuruluşu olarak müfredatın geliştirilmesine yönelik dernek olarak gönüllü çalışmalara gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz panel, seminer ve konferanslarla eğitimcileri çeşitli konularda bilinçlendiriyoruz. Başkanım bu yıl mart ayında Mamak’ta da bir ağaç dikim kampanyası gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Güçlü Türkiye için genç nesillerin en iyi şekilde eğitilmesi gerektiğini dile getiren Akgül, “Dünya üzerinde her zaman güçlü bir devlet olarak varlığımızı sürdürmek istiyorsak eğer genç nesilleri en güzel şekilde eğitmek zorundayız” dedi.  

 

Dernek 64 ilde faaliyet gösteriyor

Merkezi Ankara’da bulunan Şuurlu Öğretmenler Derneği 64 ilde faaliyet gösteriyor. Gönüllülük esasıyla çalışan dernek çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor. 

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