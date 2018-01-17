Siyaset; Ekonomi ve hayatın önüne geçerse

Ergün Aydoğan

’Bizim kıpır kıpır genç insanımız nelere imreniyor, neleri yaşıyor diye bakıyor olmamız lazım. Türkiye mutluluk endeksinin neresinde? İnsan refahı artık bizim ölçtüğümüz parametrelerle tanımıyor. Sadece fert başına GSMH’ ile ölçmüyor, özgürlük istiyor mesela. Özgürlük sıralamasında kaçıncı olacaksınız. İnsanlar vaatlere bakıyorlar. O vaatler iş-aş dese de fikrini söylemek istiyor, özgür yaşamak istiyor. Bireysel tercihlerini gerçekleştirebilmek istiyor, internet erişimi istiyor. İnternet faturasını yükseltmemek o internetin hızını artırmak lazım. Dünyanın en büyük 10 Facebook kullanıcısından biri olan bu ülke insanın tüketim sepeti budur diyoruz sürekli değişiyor. Büyümeyi sosyal parametreleri de koyarak ölçmemiz lazım. 19-20’nci yüzyıl yatırımlarını yaparken 21’nci yüzyıl yatırımlarını atlamamak gerek.’’

‘’Nitelikle ölçülmeyen ekonomiye ihtiyaç yok. Niteliğe dayanmayan siyasi, sosyal tanımlara gerek yok. Bugün geldiğimiz bilinçle herkes ‘ ekonomi büyüdü ama bana nasıl yansıdı’ diye bakıyor. İktisatçılar sürekli geçmişi analiz ediyorlar. Hala 19.yüzyılın ölçüleri ile konuşuyorlar. Bize, geleceğin insanının ihtiyaçları ile bağdaşık bilgi sunmaları lazım. Neden hala büyüme miktarlarla ölçülüyor. Büyümenin içinde sosyal refahı ölçen daha çok parametre olmalı. Gelişmiş ülkeler ligindeki yerimizi demografimiz nedeniyle önemsiyorum… Dünyada pek çok ülke açlıkla boğuşurken böbürlenmek olmaz ama Türkiye’nin genç insanlarının eğitim almasını da, et-süt protein yemesini de önemsiyorum. Bir an önce temel işlerde yapılması gerekenlere ulaşmalıyız. Türkiye maalesef bu konularda çok tekliyor, geri kalıyor.’’

‘’Dünyada kaynak bolken ve uzun vadeliyken üretken olmayan yatırımlara çok yüklendik. Yorganı bırakın ayağımız göre uzatmayı üzerimizden attık. Artık üretken olmayan yatırımlarda topa basalım. Eğer kamusal bir altyapı yatırımını mutlaka yapacaksak daha önce ki yıllarda yapılan gelir ortaklığı senedi gibi içsel modeller yeniden kullanılmalı. Üstelik bu yatırımları başka ülkenin para cinsinden sürdürmeye devam etmememiz lazım. Tercihlerinizle çok ince ayar gitmezseniz piyasayı düzeltilemeyecek şekilde bozarsınız.’’

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Dünya Gazetesinden Ece Ceyhun’a verdiği mülakatta, siyasetin gündeminde olmayan ekonomi ve ülkenin geleceği ile çok doğru, çarpıcı tespitleri önemsenmeli, dikkate alınmalı.

İktidarıyla, muhalefetiyle siyasetin gündeminde bu konular uzun süredir yok. Varsa yoksa horoz dövüşünü andıran ağız dalaşı, hakaret, aşağılama. Her şey 2019 seçimlerine endeksli. Bir tarafta vatansever yüzde elli, diğer tarafta vatan haini yüzde elli…

Gençlere yönelik bir umut bir gelecek tasavvuru yok. Büyüme rakamları sanal, hormonlu ve içinde insan yok. Özgürlük sıralamalarında sonlardayız. OHAL uygulamaları kalıcı hale gelmiş; özgürlükler askıda. Çalışan geçinmekte zorlanıyor mutsuz, çalışmak isteyen iş bulmakta zorlanıyor.

Bırakın geleceğin insanını yaratmayı, nitelikli insan gücümüz yurtdışına (beyin göçü) kaçıyor. Eğitim yapboza dönmüş, her yıl sistem değişmiş, gençlerimiz ne yapacağını şaşırmış. Nitelikli eğitim ortadan kalkmış; PİSA ölçümlerinde dünya/AB ortalamalarının çok altına düşmüşüz. Tarım ürünlerini üretemez hale gelmiş, pahalılık nedeniyle ulaşılmaz olan et-süt ürünlerini gençlerimize sağlamaktan çok uzaktayız. Tarım ürünlerindeki açığı ithalatla kapatmaya çözmeye çalışıyoruz.

Evet dünyada kaynak bolken hovardaca harcadık! Üretken olmayan alanlarda gösteriş ekonomisi uyguladık. Yol, köprü, baraj, hastane, havaalanı… gibi kamusal yatırımları içsel modeller yerine; Yap İşlet Devret (YİD), kamu özel ortaklığı, kamu özel işbirliği sistemleriyle yabancı konsorsiyumların içinde yer aldığı modellerle yatırımlar yapıldı. Yabancı para cinsinden dövizle, uzun vadeli, gelir garantisi verilerek yapıldı. Beklenen gelir sağlanmadığında hazine açık kalan kısmına hazine ödeme garantisi verdi.

Döviz; Dolar/Euro/Yuan/Yen cinsinden ödeme garantisiyle, uzun vadeli, gelecek ipotek edilerek…

Daha dün çılgın proje; Kanal İstanbul projesinin güzergâh tanıtımı yapıldı. Güzergâh belli, maliyet rakam belli değil. Kimin yapacağı belli değil, hazine garantisi verileceği kesin, döviz cinsinden olacağı, uzun bir geleceğin ipotek edileceği kesin.