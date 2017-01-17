Siyaset, Fetullah, Dersimli, Ekonomi, ABD-Rusya, Sandık yani son durum analizi...

Oğuz Güler

Uzun zamandır yazmadığım için 5-6 konuya tek makale ile bir bakalım. Yaklaşık 40 gündür yazmamamın sebebi ise 20. eserimin 10 Ocakta çıkması yüzündendi. Tabi artık böyle uzun aralıklarla yazı yazmam söz konusu olmayacak... Sanırım yaz ayına doğru ise 21. kitabım olan "Türk Tarımının sorunları ve çözüm yolları" olacak diye düşüncem var... Bu arada İstanbul emniyet müdürü hemşerim Mustafa Çalışkan'ı Reyna katliyamcısını yakalamayı başardığı için kendi ve ekibini kutlarım.

Dört ay önce "CHP'nin Fetö ve PKK yakınlığı, MHP'yi Ak Parti ile seçim işbirliğine götürüyor!" diye bir yazı yazmıştım ve bu yazımdan kısa bir süre sonra MHP başkanlık sistemini halka götürelim çift başlılık ortadan kalksın demiş gündemi belirleyen olmuştu. Şimdi herkes MHP'ye kızıyor. Çünkü ideolojik düşündüklerinden MHP'ye hain bile diyen var ama konuya bir de MHP tarafından bakarsak MHP kendince doğruyu yaptı. Hep yazmıştım MHP ana muhalefet yani CHP çizgisinden kurtulmadıkça fazlaca oylarını arttıramaz hatta baraj sorunu yaşar ve bu gidişle lider sorunu oluşturur. Evet MHP CHP'nin kuyruğu ve Ak parti karşıtlığı ile lider değişikliği fırtınası ile karşı karşıya kalmıştı. Türk siyasetinde suyun başındaki kişi kendi bırakmadıkça lider değişikliği "hal müdürü" dışında olmamıştı. Baykal olayına gelince olanlar prensilvanya kaynaklı değil diyerek liderliği kendi bırakmış fetö-ABD oyununa gelmişti. Baykal çok düzgün ve devletçi biri ve keşke geri gelse.

MHP Meral hanım sendromu sonunda barajı aşamayacağını anladı. Meral hanım liderliği ele geçirebilse hem Ak partiden hem CHP'den oy alabilecek konumdaydı ve bu yüzden bence % 20'ye yaklaşabilirdi. Ama MHP'yi ele geçiremediğinden % 12 oyun 4-5'i Devlet beyde, 7-8'i yeni parti ile Meral hanıma yelken açmış durumdaydı. MHP'ye göre Meral hanım partiyi yaralamış ve kendide yara almıştı. Siyasette rakip yaralı bırakılırsa iyileşince yara alan diğerini öldürebilirdi. O yüzden MHP'nin Meral hanımı yok etmesi gerekirdi bu sebeple MHP iktidara yakın durunca olası tehlike "sağ duyu" olgusu ile ötelenebilir tezi ile sonrada Ak partiyle seçim ortaklıklarına ve başkan yardımcılığı almaya bakarak MHP'nin kamu imkanları ile tekrar kaybettiği ivmeyi yakalaması senaryosu başarılmaya yelken açıldı. Bu bir üst akıl değil iç akıl olarak yoluna konmaya başlandı. Bakarsınız bundan 4 ay önce MHP, Ak parti ile seçim işbirliği yapacak diye yazmam boşa çıkmadı. Aklın yolu birdir. HDP zaten %5-6 bandına indi hatta belediye seçimlerinde bir çok PKK'lı belediyeyi seçiminde kaybedecek bunu şimdiden yazayım. Hatta Diyarbakır belediyesinde bile HDP kaybedilecek noktaya geldi gibi. Bu sebepten HDP seçimlere bağımsız girerek ancak 25 civarı vekil kazanabilir. MHP ise Ak parti ile seçime gireceğinden 7-8 puan katkı sağlayabileceğinden Ak parti, HDP'nin kaybettiklerinin 30 civarındaki vekili de kazanacağından 380 vekil çıkartma noktasını yakalayacaktır ( 600 vekile göre ise 410 olacak gibi). Tabi bu arada MHP 40 vekillik kontenjanı ile yeni bir bahara başlamak isteyecektir.

Kimlerin fire olduğunu ve kimlerin gizli Meral'ci olduğunu bildiklerinden 25 eski 15 yani vekille başkan yardımcılığını alarak önce Türkiye çizgisi ile Tayyip beye ola ki bir şey olursa sonrasına oynadıkları anlaşılıyor. Bahçeli Kılıçtaroğlu'na hem randevu verdi daha bu randevunun 1 saat sonra CHP'yi itin kıçına sokarak randevuda seni halktan kaçan biri olarak açıklayacağım mesajı acele oldu. Devlet bey acele etmese iyi olacaktı. Ne söyleyeceğini az çok tahmin edebiliyorum. Kılıçdarpğlu sanırım şu bilgiyi aktaracaktı; Sayın Bahçeli hükümeti dış güçler ekonomi ile sıkıştırarak götürmek istediği bilgisini gaipten aldım. Dolar bırak 4 lirayı 5 liraya gidecek hatta ortalık bu yüzden yapılacak zamlarla kasıp kavrulacak, bu yüzden esnafın çoğu kepenk çekeceğinden anayasadan sonra bu ortam yüzünden Ak partiden Davutoğlu, Gül ve Fetöcü diye bilinen toplam 40-50 huzursuz ayrılacak. Bu arada bombalamalar, suikastler devam edecek. AVM'ler, turistik yerlere bomba konacağından ticaret durma noktasına geleceğinden ekonomik aktivite azalacak esnaf huzursuzlanacak ve sonuçta geziden daha ciddi eylemlere başlayarak seçime gitmeye zorlayacağız. Sen 2. turda bunu bilerek oy verdir. Hatta o ara Meral parti kurma işini bitirerek sizin seçimlerde baraj altı kalmanızı oluşmuş olacak vs. vs. konularını keşke tam söyleyebilseydi. Ama şimdi temkinli bir aba altı korku veya bilgi verecek. Çünkü Devlet bey esas amacı tam görüp görüşmeden sonra vurucu açıklamasını yapsaydı. Ama bu ara tüm CHP milletvekillerinin tümünü istifası gündeme gelecek diye düşünmekteyim... Bu da tam bir çıkış yolu olmayıp beraber seçime giden Ak parti ve MHP karlı çıkar gibime geliyor...

Hain Fetullah olgusuna gelince. Tramp ekibi akıllı olduğundan onu taşımak istemeyecektir. Fetullah 6 ay önce yazdığım gibi bize asla verilmeyecek ama zehirlenerek bu yıl mefta olması sağlanacak. 17-25 aralıktan önce yani 3 aralık 2013 ten beri yazdığım gibi ABD'nin kucağına oturarak vatanına ihaneti islam kisfesinde yapanlar asla bu toprakları öpemeyecek, buralara gömülemeyecektir.

Dersimliye gelince söyleyecek bir şey yok adı halk partisi olup halktan kaçan parti görüntüsü vermemeliydi. Sezgin Tanrıkulu ve 4-5 diğer CHP milletvekilinin PKK cenazesi ve destekçiliğine dur diyemeyen CHP MHP'den gelebilecek oyları da alamayacak hale gelecek gibi. Meral hanım ya parti kuracak ya ekibi ani seçim olursa ki olacak CHP ile ulusal birlik adı altında ortak seçime girebilirler. Çok da anormal sayılmamalı bu durum çünkü siyasette her yol mübah ve canlı kalmak gerek. Ama Dersimli Nazlı Ilıcak ve Fetö dengesini kuramadı ve bu noktada çelişkiler içinde hatalarını artırdığından Baykal-Metin Lütfi Baydar gücü belki öne çıkabilir. Gerçi % 65 mesepçi delege yüzünden sadece seçim yenilgisi KK'nun başkanlığı bırakmasını gerektirebilir ama bu da biraz zor gibi.

Ekonomiye gelince 10 Ocak'ta yayınlanan kitabımda Döviz sıkıntısı nasıl halledilir olgusunu buradan yazayımda ileride karine olsun. Hala döviz konusunda ciddi bir çözüm önerisi yazılamadı. Hatta dün Güngör Uras bile hikayeden teyyare yazmış çünkü onlar ekaliyetten olduklarında ülkeleri için çıkış yolu söz konusu ise bunu hiç yapamazlar diyenler galiba haklı. Esnafın durumu çok kötü. Hattaaa çooook göööötü, kolla dötü bile desem kollayamayacak halde. Öyle 15.000 kişiye 50.000 vermek falan yetersiz, kredi kartı taksit sayısını indirme ve diğer geri zekalılıkları ile dengeleri bozan 3-5 hain asilzade bürokratları görevden alarak sahadan insanlarla çalışılmazsa kolla dötü bile dense kollanmayacak duruma gidiliyor biline. Bir çok bürokrat Adnan Öztürk'ün nasıl sahadan ve başarıdan yana olduğunu araştırmalı. Ekonomi referanduma hendikap oluşturabilir bazı Ak partili memnuniyetsizler sandığa gitmezse katılım ve oy düşüşü yaşanabilir hatta referandumda sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Ama referandumda muhalif MHP'liler sandığa gitmezse referandum rahat geçer. Referandumda HDP Tayyip'i başkan yaptırmayacaz dedikçe evetler artacak ama belirleyici döviz ve ekonomi kulvarından gelebilir. Ekonomimizi TUDEM dışında düzeltecek bir olgu yok bunu biliniz.Alın size Dövize karşı olabilecek önlemler;

1-Üç kamu bankamız ve 1 kamu katılım bankamız şu kararı almalı idi; Bu 4 bankamıza döviz getirip, bozdurup TL vadeli hesap açtırana TL bazında % 8-10 olan faiz yerine % 13-14 faiz verilmesi ile TL daha ön plana çıkar ve yüksek faiz yüzünden döviz bozdurunca döviz düşer (İlk etapta döviz talebi olur döviz biraz artar ama sonra düşer).

2-.TC hazinesi ve bankalarımız Döviz bazında geçtiğimiz aylarda % 5-6 bazında borçlanarak döviz temin ediyordu. Şimdi bankalarımız 2-3 banka hariç çoğu $’a yıl bazında en fazla %1.90, Avroya yıllık baz da % 1.25 faiz vermekte. Kamu bankalarımız % 3-4 civarında dövize faiz vererek piyasadan ciddi miktar döviz toplayabilir. CB’mız döviz bozdurun yerine dövizinizi yastık altında değil bankaya yatırın demeliydi. Aralığın son haftasında birçok bankamız pozisyonlarını kapatmak için %3-4 arası dövize faiz verdi demek ki bankalar %5 ile dışarıdan faiz alacağına bu ara % 3-4 civarı faiz vererek yerliye kazandırabilir.

3- Şiddetle karşı olmama rağmen MB ufak, ufak faiz yerine şok faize gidilmeliydi, yapmadıkları için şimdi hala aynı yolda umut dağıtılmakta,

4- ABD’deki 60 milyar $'ı orada ki hazine bonolarında çıkarak zararına da olsa fiziki olarak ülkemize getirmek diğer bir yol.

5- Şirketlerin dövizle borçlanmasının önüne geçilmeli. Bu içeride ucuz kredi bulmayı kolaylaştırarak olur. Şu an 190 milyar $ borç bu şekilde. Alman bankaları gibi pozisyonları kısa sürede kapattırmak istenince döviz içeride döviz talebi oldu ve döviz tekrar arttı,

6- Komik olacak biliyorum ama kasıtlı dış işlemlerde dövizi yükseltenlere karşın Küba gibi 2 kur uygulaması yapmalıyız. Dışarıdaki istediği kadar yükseltsin yine dışarıdan işlem yapan dövizi bozdurduklarında içeri düşük fiyat olmalı veya bu ara kısa süreli şok sabit kuramı geçsek diyerek dallamalık bir şaka yapmayım ama kısa süreli son çare de olabilir....

ABD ve Rusya düşünceme gelince. Beni 30 yıllık ABD düşmanlığım Tramp'la belki azalabilir. ABD aynı ABD olarak devam etmemeli yoksa onlarda ayrışabilir 20 sene sonra bile olsa bölünebilirler. Hatta zenci gösterileri ve memnuniyetsizlik ayaklanmaları artarsa bu süre biraz daha aşağıda olabilir. Rusya'ya gelince bize daha dürüst ve ben kominist değildim ama kominist dostalrım Ruscu olmamı sağladı bile. Yaşasın Rusya ve yaşasın yok denen eski Rus-kominist akıllı dostlarım.

Referanduma gelince ekonomik sorunları ve döviz işi sonucu bozabilir ama armut toplanmayacağınıda bilenler biliyor. MHP muhalifleri sandığa gitmezse % 58'e yaklaşabilirler. Yoksa %52-53 gibi bir sonuç bekliyorum. sebebi de esnaf küfreder konuma gelmek üzere. Sonuçta Şubat'a bazı bakanları geride bırakarak girebiliriz. Yani 5-6 bakan değiştirerek 2-3 ay içinde yeni seçime yelken açabiliriz. Çünkü Davutoğu, Gül ve Fetullahçı ve senpatizanları ile partideki ayak uyduramayan orta zekalıların temizlenmesi gerek... 317 kişinin 170-180'i kalır gerisi gider ama TUDEM olmadıkça ülkem ekonomik bataktan kurtulamaz bilesiniz.